Habló el remisero que llevó al ladrón de kioscos: "Me hizo recorrer varios locales"

Luego de que se conoció la noticia de que un ladrón de kioscos fue aprehendido tras robar efectivo en un local del Microcentro a mano armada, utilizando como medio de transporte un remis, Infoeme accedió al testimonio del remisero que el delincuente -sospechado de hacer realizado 20 robos similares en las últimas dos semanas- utilizó para intentar fugarse del lugar.

El caso tomó relevancia luego de un robo a mano armada ocurrido en un kiosco ubicado en Del Valle y Lamadrid. El ladrón se llevó dinero en efectivo y escapó en un Volkswagen Gol, que a las pocas cuadras fue interceptado por la policía gracias al trabajo en conjunto con el Centro de Monitoreo.

“El domingo a las seis de la mañana me llamaron para que vaya a buscar a un pasajero a Chacabuco 3200”, comenzó el relato cronológico y detallado del Edgardo, quien trabaja todos los días desde las 5 de la madrugada. “Cuando subió el muchacho, me pidió que lo lleve al kiosco que queda en Pringles y Necochea”, contó.

Una vez en el destino el “pasajero” le pidió que lo espere. “Cuando se bajó vi que andaba con una gorra de lana y antes de entrar al kiosco se puso un barbijo. Yo miraba todo lo que hacía porque pensé que se podía ir sin volver para pagarme el viaje”, indicó el remisero de 61 años.

“Salió del kiosco y dijo que ahí no tenían nada”, relató Edgardo quien en ese momento no supo que este comercio fue el primero de varios en los que el misterioso pasajero intentaría delinquir. “Después me di cuenta de que tenía intenciones de robar ahí pero seguro encontró algo raro y no pudo hacerlo”, consideró.

Posteriormente el destino fue otro kiosco ubicado sobre 9 de Julio y la Avenida Del Valle, pero estaba cerrado, por lo que el recorrido continuó hasta el lugar en donde el delincuente si logró su cometido.

“Después de eso, me pidió que lo lleve al kiosco de Lamadrid y Del Valle. Paré sobre el lado contrario de la calle, él cruzó, entró, estuvo unos minutos y volvió, así que después fuimos al kiosco Moreno y Del Valle”, continuó el relato del remisero.

El olavarriense detalló que después de que el delincuente se subió a su auto tras pasar por el local mencionado se volvió a quejar diciendo que “no había nada” y le preguntó a qué otro kiosco que estuviera abierto podía ir.

“Entre tanto que me preguntaba, yo iba manejando por Del Valle y doblé a la derecha en Lavalle, y antes de llegar a la esquina de Vélez Sarsfield veo que venía un móvil de la policía en contra mano haciéndome señas de luces y se me venía encima”, contó Edgardo que hasta ese momento no entendía qué estaba pasando.

“Miré por el espejo al muchacho y se le pusieron los ojos grandes, se sacó la gorra y el barbijo, y se quiso esconder entre los asientos”, recordó sobre el momento en que detuvo la marcha y se acercaron efectivos de la policía: “Lo agarraron, lo bajaron del auto y le encontraron 1.500 pesos que había robado del kiosco de Del Valle y Lamadrid y un revólver tumbero que tenía escondido en el pantalón”.

La sorpresa del olavarriense no fue menor, ya que aseguró a este medio que nunca fue amenazado y el delincuente entraba y salía con total calma de los comercios a los que le pidió que lo lleve. “Aparentaba que iba a comprar algo como cualquier persona y quería recorrer todos los kioscos”, dijo.

A todo esto, le contó a la policía lo que había ocurrido en el trayecto realizado que recordaba claramente porque había prestado mucha atención a todo, ya que siempre sospechó que el “pasajero” quería salir corriendo para no pagarle el viaje.

“Esto nunca me había pasado a mí, es la primera vez que veo algo así”, sostuvo al tiempo que lamentó tener que haber atravesado la situación en la que se vio involucrado y que lo hayan “usado” para realizar el robo.