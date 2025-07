Tandil: denuncian un violento allanamiento en una casa equivocada

La Policía protagonizó en la mañana de este miércoles un violento allanamiento en una vivienda equivocada. Pertrechados con armas largas, al clásico grito de "al piso" y en plena ola polar, pusieron en estado de shock a una joven mamá, sus dos hijos de 1 y 7 años, y la abuela de los pequeños, además de provocar daños materiales.

De acuerdo al reporte del colega Juan Storani, en el portal La Voz de Tandil, la beba cursa un cuadro de neumonía, y los policías habrían abierto aberturas en el medio de un frío intenso, alrededor de las 8 horas. Además, rompieron el portón de ingreso y al inspeccionar el galpón contiguo, dejaron escapar a "Rocco", el perrito que la familia había adoptado el día anterior. Luego la mascota, afortunadamente, apareció.

Los efectivos del Grupo de Apoyo Distrital, hombres y mujeres, revolvieron "toda la casa" hasta que se percataron de que el domicilio era el incorrecto, según narró una de las damnificadas, Gladys Bomvino de 64 años.

La mujer vive en el barrio hace casi 18 años y "nunca nos pasó una cosa así. Me parece muy injusto. El portón lo había arreglado la semana pasada y me gasté 40.000 pesos. Mi hija (26) se estaba preparando para una entrevista donde iba a solicitar una ayuda social. Estaba en la cocina, con la puerta de frente abierta. Entraron a los gritos apuntando con las armas", describió la vecina sobre el momento de zozobra que les tocó sufrir.

"Me dieron vuelta todo, venían como sacados, y se fueron sin pedir disculpas", explicó Bomvino.

A la joven "la obligaron a que se tire al piso, no entendíamos nada, mi hija les pedía por favor que se tranquilizaran, que iban a revolverlo hablando, no de esa manera. Me levanté de la cama al escuchar el bochinche, manoteé mis nietitos y me hicieron sentar en un sillón, no me decían qué pasaba, revolvieron y tiraron todo, y cuando empezaron a tomar los datos constataron que no era mi domicilio", detalló la señora.

Bomvino lamentó que "si golpeaban iban a ser atendidos como recibo a cualquier persona. Entiendo el allanamiento, pero no de esa manera. Buscaban a una persona. Salieron de mi casa y al lado golpearon las manos tranquilamente, cuando en mi caso asustaron a mis nietos, eso es lo que más me indigna. Quién se hace cargo de los destrozos. Cobro una pensión mínima y tengo que volver a arreglar ese portón, la puerta, y además pasar este mal momento", concluyó la entrevistada en el fuerte testimonio recabado por el portal La Voz de Tandil.