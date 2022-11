Jonathan Navarro: “Me llevó casi todo el año, pero salió como tenía previsto”

Bajo la lluvia que acompañó durante los 10 kilómetros del recorrido, se completó la 1° carrera homenaje a Diego Wagner Clar y los 44 tripulantes del ARA San Juan que contó con más de 200 atletas que desafiaron al clima y al recorrido por la localidad de Hinojo y mientras se desarrollaba la prueba, Jonathan Navarro habló con la prensa.

“Estoy feliz, contento y muy emocionado porque esto es una bendición. No me molesta el clima, se está disfrutando. Está saliendo todo como uno lo tenía previsto” comenzó diciendo Jonathan Navarro sobre la competencia que tuvo como punto de largada y llegada la réplica del submarino en Hinojo y agregó:

“Me llevó casi todo el año organizarlo, hubo algunas complicaciones sobre todo en el final; uno piensa que es fácil, pero aparecen detalles. Cambiaron los precios para comprar los premios, que se hace de a poco porque no se sabe con cuánta gente vas a correr, pero se logró todo gracias a que aparecieron las ayudas”, contó sobre el proceso que llevó organizar el evento que estuvo en duda por la lluvia "sabíamos que si aparecía la tormenta eléctrica no se iba a poder correr".

En cuanto a la competencia en sí que fue fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, el ultramaratonista aseguró: “Este año no iba a hacer el homenaje que se hacía todos los años, de correr por los pueblos, lo quería trasladar a esta carrera donde se logra que más gente pueda recordar al ARA San Juan. Así se logró algo mucho más grande; hay mucha gente que nos está acompañando y es lo que quería lograr”.

“Mucha gente cuando llegó no podía creer que esté eso acá; estoy en el lugar donde quiero estar y totalmente feliz. Logré un sueño y fue más que nada, lo de hoy superó todo”, aseguró el deportista que a cinco años del hundimiento del submarino realizó un homenaje con 201 atletas corriendo y la familia del olavarriense entre los presentes que se animaron a tolerar la lluvia y el frío y sobre ello sentenció: “Emilio y Catalina no lo pueden creer todavía, no se los esperaban. Nos pueden estar acompañando pese a que la siguen pasando mal, y uno con esto trata de estar con ellos para brindarles cariño, amor, y que no se sientan solos”.