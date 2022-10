Represión en La Plata: Kicillof sostendrá a Berni en su cargo

El gobernador Axel Kicillof dijo que la Policía bonaerense “actuó de la peor manera” en la represión registrada el pasado jueves en las inmediaciones de la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata y sostuvo que va a “actuar en consecuencia” de acuerdo a cómo avance la investigación judicial, aunque -por ahora- descartó la salida de Sergio Berni del Ministerio de Seguridad.

“La Policía actuó de la peor manera. La Policía está para proteger, no para agredir”, dijo el Gobernador bonaerense y agregó: “Nuestro Gobierno no promueve la violencia institucional, no la encubre y no la tolera”.

Kicillof indicó que se realizan operativos en “trescientos partidos por mes y no pasa esto” por lo que consideró que lo que ocurrió en La Plata fue “muy particular” y que la Justicia “tendrá que determinar varias cosas”. “Yo voy a actuar en consecuencia”, sostuvo.

Al referirse a la situación de Berni dijo que va a esperar a las investigaciones que llevan adelante la Justicia y Asuntos Internos de la Policía bonaerense. “Ni bien reciba los informes correspondientes tomaré las decisiones que tenga que tomar”, apuntó.

Asimismo, destacó que Berni “acompañó” las decisiones de apartamiento por la represión, mientras que también destacó que el ministro “no está acusado en ningún hecho de corrupción” y “trabaja con muchísima dedicación”.

En la represión del pasado jueves murió el hincha César Regueiro (quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en las inmediaciones del estadio), mientras que varias personas sufrieron heridas.

El Gobernador se refirió también a los problemas históricos que tiene la fuerza provincial y dijo que tiene el objetivo de avanzar en la conformación de una fuerza especializada para los espectáculos. (DIB)