Cristian Ritondo: "Seguro habrá internas y no me preocupa, nos fortalece"

El diputado Cristian Ritondo pasó por Olavarría y dejó una importante muestra de apoyo a Dalton Jauregui, quien podría disputar la intendencia a Ezequiel Galli en las próximas elecciones, y apuntó en su discurso, tal como lo viene haciendo, a sus ganas de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires junto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien podría ser candidata a presidenta.

En una recorrida que fue por Azul y terminó en Olavarría, el diputado del PRO Cristian Ritondo dialogó con Infoeme sobre las actividades de la jornada, la educación en la Provincia, los temas que preocupan a los argentinos y la campaña electoral en medio de un debate sobre la continuidad de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO).

- ¿Cómo ha sido la recorrida por Azul y acá en Olavarría?

- La verdad que muy bien. En Azul estuvimos con el intendente Alejandro Bertellys. Después fuimos a Luz Azul, una gran productora de quesos de nuestro país que está abriendo franquicias en Córdoba, vimos la inversión que hicieron para crecer. Antes de venir acá almorzamos, hicimos una recorrida por un centro comercial, así que me voy muy contento de esta recorrida por Azul y Olavarría.

- En este último tiempo, has hablado sobre “regresión en materia educativa” y dentro de ese marco aspiras a ser Gobernador ¿Cuál es el plan que planeas llevar adelante para mejorar la situación?

- Primero que empecemos por tener las escuelas abiertas, creo que tengo acompañándome un equipo enorme como lo es Alejandro Finocchiaro, Gabriel Sanchez Zinny y Sergio Siciliano, es un gran equipo de educación que quiere volver a tener las escuelas abiertas, eso significa educación y que los docentes se capaciten.

Hay que terminar con esta lógica de que terminás el secundario sin comprensión de textos, que terminás el primario sin saber leer ni escribir, sumar, restar o multiplicar, hay que terminar con esta lógica de pasar por pasar. Hay que pensar en las cuestiones básicas.

- Y en relación a la hora de más que se sumó para esta mitad de año que queda ¿Considerás que era necesaria?

-Absolutamente era necesario recuperar todas las horas y todos los días de clases que perdimos en la Provincia de Buenos Aires. No son horas. Son días de clases. Para que te des una idea desde el 1983, hasta ahora perdimos seis ciclos lectivos por culpa de los paros.

- ¿Creés que la toma de escuelas que se está dando es producto de esta “regresión en materia educativa”?

- No, para nada, es producto de la especulación política de sectores de la Ciudad de Buenos Aires que con la toma de escuelas están especulando su situación política. Nada tiene que ver con la educación. Son 15 chicos que vedan de estudiar a un montón más. No es normal que se tomen escuelas, no es normal que se hagan este tipo de cosas.

- En la conferencia que no es preocupación de los argentinos qué va a pasar con las PASO, sino más otros temas que tienen que ver con lo económico…

- Es eso, la verdad es que los argentinos están preocupados por la inflación, viendo todos los días como se le desarman sus sueldos, no llegan a fin de mes, no llegan a tercera semana, piensan cómo tienen que recorrer los supermercados.

Todos los días es cada vez mayor la cantidad de argentinos que son pobres. Esa es la preocupación.

- Dijiste que Vidal era tu candidata y que aspiràs a la gobernación ¿Cómo te preparas para campaña ante la incertidumbre que hay sobre las PASO? ¿Preocupa la interna?

- Sí, todos saben que mi candidata a presidente es María Eugenia Vidal y que tenemos un equipazo.

La verdad es que las elecciones Primarias, Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) nos fortalecen, no me preocupa la interna. Seguramente tendremos PASO en muchos distritos, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

- ¿Cuál crees que será el rol del radicalismo?

- Supongo que tendrá candidatos en lo nacional, en lo provincial y en cada uno de los distritos.

- ¿Por qué Dalton para Olavarría?

- Dalton me acompaña desde hace mucho tiempo, es uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires que me acompaña como candidato a Gobernador, es un gran amigo y compañero, es parte de mi equipo, está trabajando y por eso lo vengo a apoyar.