La dramática historia de un escritor olavarriense: está varado en Brasil y vive en la calle

Después de dos años en los que, debido a la pandemia de Covid-19, se registraron muchos casos de personas “varadas” en otros países, desde hace algunas horas trascendió un pedido de ayuda de un joven olavarriense que se encuentra sin recursos ni lugar donde alojarse después de haber realizado un viaje a Brasil.

Se trata de Juan Dejean, un escritor independiente conocido en la ciudad -que ya cuenta con 3 libros que él mismo publicó de forma autogestiva y que se encargaba de vender en la vía pública- que partió para Brasil hace dos meses atrás y ahora no encuentra la forma ni cuenta con los recursos para volver.

“Está varado allá y en situación de calle, por eso estamos llamando a la solidaridad de la gente para ver si entre todos podemos hacer algo por él, que es un olavarriense que está pasando una situación muy fea en un país extranjero”, manifestó un allegado al escritor.

Fue el propio Dejean, también, quien se encargó de publicar un mensaje en su cuenta de facebook explicando la situación y solicitando la ayuda de la comunidad.

“Me llamaron desde Brasil, vine para hacer el honor de conocer y me conozcan. Hace más de un mes que estoy viviendo en la calle. Por favor, si alguien puede interceder, tramitar o ayudarme para que me devuelvan mi vida de narrador y vendedor de mis libros. Ya no sólo es la necesidad la de vender mis libros, sino también la de dejar de cagar y mear donde se pueda. Es la necesidad de retomar mi vida”, se lee en el texto que publicó el joven olavarriense en sus redes.

“Hago un real llamado para que me ayuden a salir de Brasil. No soy un argentino varado en el exterior, me llamaron y acá estoy. Presidentes, empresarios, lectores, y demás fuerzas, no la estoy pasando bien… Hasta ahora no me rendí: pido, exijo que me ayuden de una vez”, agrega.

Cualquier que esté interesado en ayudar con cualquier clase de aporte para que Juan pueda regresar a su ciudad, se agradece comunicarse con el número 2284 23-8864.