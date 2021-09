Almeida: “El protocolo se viene cumpliendo, se hacen colas eternas afuera, pero nos organizamos”

Yesica Almeida, precandidata a concejal por el Frente Izquierda Unidad, arribó a la Escuela Primaria N° 32 a votar y expresó que hasta el momento la votación se está desarrollando “tranquila” y explicó: “El protocolo se viene cumpliendo, se hacen colas eternas afuera, pero nos organizamos”.

Sobre el inicio de la jornada, la precandidata sostuvo que “arrancó un poco complicada, en varias mesas faltaron las autoridades y fue complejo ponerlo en orden”.

Además detalló que “el cuarto oscuro esta complejo porque son muchas boletas y no han llegado todas”, aunque aclaró que las listas que no llegaron son nacionales: “A nivel local no hemos tenido ninguna fuerza que haya mencionado que no tenía boleta”.

Finalmente afirmó: “El protocolo se viene cumpliendo, se hacen colas eternas afuera, pero nos organizamos para dar una mano y que la gente entre ordenada”.