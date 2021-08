Manes en Olavarría: “Argentina no sólo necesita ser bien administrada, necesita ser inspirada”

Cerca del mediodía de este viernes el neurólogo Facundo Manes, primer precandidato a diputado nacional por la lista “Dar el Paso”, visitó Olavarría y se presentó en la Plaza Central ante periodistas, figuras de la política local y muchas personas que fueron a recibirlo en lo que es su primer visita después del anuncio de su candidatura.

Fue en este marco que, visiblemente emocionado, Manes habló de los planes que tiene para con su candidatura y la visión política que tiene en relación a la realidad actual.

“Lo que recibo desde que me decidí a dar el paso es una sociedad frustrada, resignada, y el gran desafío es tratar de revertir esa frustración, esa apatía, y transformarla en esperanza, la Argentina no sólo necesita ser bien administrada, necesita ser inspirada”, afirmó el neurólogo, quien aseguró qe como sociedad “estamos cada vez más desfasados del mundo”, por lo que se necesitaría un vuelco “hacia el mundo moderno, hacia el siglo XXI”.

"Nosotros pensamos que somos un país rico y no lo somos, es una de las mentiras con las que crecimos"

En esta línea, el médico -que en su recorrida estuvo acompañado por el precandidato a senador por la séptima sección Alejandro Cellillo, y la precandidata a concejal Belén Vergel-, habló sobre los diferentes elementos que ayudarían a combatir la “apatía” de la sociedad evocando a diversos vocablos relacionados con su especialidad clínica, como podrían serlo la educación, la estimulación, la nutrición y la racionalidad.

“El mundo cambio, hoy se basa en la ciencia, en la educación, en la tecnología, en los recursos que generan las mentes de las personas, y si Argentina quiere competir en un mundo competitivo, globalizado, interconectado, va a tener que estimular el cerebro de los ciudadanos con salud, con nutrición, educación, con instituciones fuertes, con racionalidad económica, con industrialización, con ciencia, con tecnología, y no estamos discutiendo esto, estamos discutiendo peleas entre políticos”, manifestó el candidato, quien reitró la importancia que para él supone la necesidad de “generar un cambio de época” y “una nueva dinámica” para el proyecto nacional.

En relación a su candidatura dentro de “Dar el paso”, Manes agregó que lo que le produce la gente “es una gran responsabilidad para aportar un granito de arena” desde una propuesta “que no tiene techo ni fecha de vencimiento, ya que es una salida por arriba del laberinto”.

“Yo soy un ciudadano que está comprometido, yo no estoy acá como analista político ni como político, estoy como un médico, un científico, un docente, porque yo pertenezco acá”, añadió.

"Acá no hay proyecto de país, la Argentina cambia cada cuatro años en proyectos pendulares, lo que es otro problema".

Siguiendo con la línea de los conceptos e ideas relacionadas al mundo de la ciencia y la medicina, el precandidato afirmó que “hay que entender que la encomia del mundo se genera con nuestra creatividad, con la innovación”, y que es en ese marco “que tenemos que discutir qué país tenemos para el futuro”.

“Acá no hay proyecto de país, la Argentina cambia cada cuatro años en proyecto pendulares, lo que es otro problema. Es mentira que un político o un funcionario le va a dar trabajo genuino a la gente, lo que tenemos que hacer es acordar un proyecto de nación hacia la prosperidad. Nosotros pensamos que somos un país rico y no lo somos, es una de las mentiras con las que crecimos, como muchos de ustedes pensé que la Argentina era rica en recursos naturales y no lo somos tanto, además los recursos naturales no son la economía del mundo hoy, hoy es el conocimiento”, sentenció el neurólogo.

"Cada vez involucionamos más, todas las variables económicas, sociales, educativas, van para abajo, es uno de los pocos países que sin guerra involuciona"

“También crecí pensando que estamos en vías de desarrollo, y no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de ¨desdesarrollo¨, cada vez involucionamos más, todas las variables económicas, sociales, educativas, van para abajo, es uno de los pocos países que sin guerra involuciona”, agregó manes, quien postulo la urgente necesidad de “generar trabajo a partir de una ley de emergencia laboral para la pospandemia”,

“Hay que capacitar gente, pero todo esto tiene que ser en el marco de un proyecto de país, porque hay leyes para todo acá y no se cambia solamente con una ley o un funcionario”, concluyó.