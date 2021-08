Randazzo en Olavarría: "Tenemos una gran oportunidad el próximo 12 de septiembre"

Este martes pasadas las 18, el precandidato a Diputado Nacional del espacio "Vamos con Vos", Florencio Randazzo brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del Resto-Bar ubicado en la esquina Coronel Suárez y Brown.

El líder del Frente "Vamos con Vos" estuvo acompañado por la precandidata a Diputada Carolina Castro, los precandidatos seccionales Marisel Cides y José Alberto Tedesco, y los precandidatos locales, Andrea Coronel, Daniel Demelli junto a todo el grupo que conforma la lista de concejales y consejeros escolares.

Al respecto, la precandidata a concejal Andrea Coronel agradeció Randazzo por la oportunidad de poder afrontar este nuevo camino que es "Vamos con Vos". Por otra parte, Marisel Cides, precandidata a senadora provincial agradeció a la séptima sección y señaló que no pueden dejar de resaltar “la riqueza de la conformación de las listas y el respeto que hubo a la hora de conformarlas”.

"Venimos a decirle a la sociedad que no sigamos insistiendo en las mismas alternativas, porque si no los resultados van a seguir siendo lo mismo", Florencio Randazzo.

En este marcó, el ex Ministro del Interior y Transporte destacó que "esta nueva alternativa viene a reconocer, a poner los problemas sobre la mesa, y a proponer nuevas ideas", y le habló a los olavarrienses para que "no sigan insistiendo en las mismas alternativas, porque si no los resultados van a seguir siendo los mismos".

De cara a las PASO, Randazzo expresó: "Tenemos una gran oportunidad el próximo 12 de septiembre este va ser el camino del trabajo". Sobre su compañera de lista, Carolina Castro, dijo: "Es la primera mujer en integrar la mesa chica de la Unión Industrial Argentina, se desempeña en una empresa emblemática como Toyota, y es una persona que sueña por una Argentina mejor".

En esta línea agregó que su compañera de formula "tiene la visión y convicción para elegir el camino que las empresas argentinas necesitan, en términos económicos".

Sobre los problemas centrales del país declaró que "la Argentina tiene niveles de pobreza escandalosos, siete de cada diez pibes son pobres, el nivel inflacionario es desorbitante y mayor a los 50 puntos".

"Olavarría tiene un montón de potencialidades y una capacidad productiva inmensa", Carolina Castro.

Para finalizar, Carolina Castro destacó que esta "muy feliz" de encaminar este proyecto y de ser parte de esta nueva lista, y destacó ser una persona que "le gusta recorrer las fabricas e industrias para saber dónde y cómo se produce en la Argentina".

Acerca de la industria local resaltó que "Olavarría tiene un montón de potencialidades y una capacidad productiva inmensa con un proceso de desarrollo de verdad", y señaló que "el problema es que hace más de diez años que estamos estancados".