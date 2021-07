El cliente más caro de Brasil: se comió 15 platos en un tenedor libre y lo echaron antes de que pidiera ocho más

Se llama Joao Carlos Apolonio, es un pintor que vive en la ciudad de Sao Paulo, se volvió un fenómeno viral por su capacidad para comer grandes cantidades de alimentos. El trabajador ingirió 15 "platos de pastas", varias rellenas con queso, antes de ser retirado del restaurante por la gerencia cuando los dueños se enteraron que planeaba comer ocho platos más. El video de su denuncia al restaurante se volvió viral y circula por todo el mundo.

Su fama comenzó cuando Apolonio buscaba un lugar parar alimentarse tras unas largas horas de trabajo. "Estaba buscando el lugar más barato para almorzar. Cuando vi este lugar que ofrecía platos de pasta a gusto por 19,90", explicó el pintor a los medios locales.

El pintor hambriento se acercó al local Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo y, al ver que había una promoción de tenedor libre, comenzó su almuerzo con una orden de 10 platos. "Para empezar, me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos", recordó. El mozo que atendió al trabajador, dudando de su apetito, le recordó que si no terminaba su comida debería pagar una multa de 9,90 reales.

"Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer", le respondió Apolonio al servidor. Y así fue. Después de bajar los diez platos iniciales, el pintor decidió que tenía lugar para más, y pidió una nueva tanda de pastas: tres platos de ñoquis rellenos y dos de fideos.

Asombrados, los cocineros tomaron la decisión de cargar los platos hasta el tope, para darle el golpe de gracia y lograr que se retirara sin problemas. "Cuando llegaron con uno de estos platos, dije: este venía lleno, ¿eh?", señaló el pintor, atento. Aunque las porciones no pudieron con su apetito.

Luego de 15 platos en su estómago, el trabajador todavía no estaba satisfecho. Fue así que nuevamente llamó al mozo, en vez de pedir la cuenta ordenó ocho platos más: cuatro lasañas y cuatro porciones de ñoquis. "El camarero me miró con los ojos muy abiertos y le aclaré que con este último pedido ya completaba y no iba a seguir porque había comido ocho panecillos en la mañana", explicó Apolonio.

Al ver que el pintor no tenia limites para comer, el dueño del lugar se acercó a la mesa del comensal y le pidió si "Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada".

Enojado ante el comportamiento del local, que no cumplió con su política de tenedor libre, el pintor grabó su denuncia en un video de TikTok: "Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado".