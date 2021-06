Día del Orgullo: la historia de Berta, color, alegría y Visibilidrag como espacio de lucha

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTTTQ+, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall, las manifestaciones dadas en 1969 y que suelen ser consideradas como un hito importantísimo en la lucha contra la persecución que el sistema lleva a cabo contra las personas no normativas. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, fueron los colores elegidos para la insignia que representa esa lucha, la de las disidencias que por muchos años estuvieron marginadas y reprimidas, y que hoy -por más que esa discriminación continúe- pueden levantar su bandera y reafirmar la identidad que sienten, perciben y eligen a diario.

Para conmemorar este día, Infoeme dialogó con Berta, una disidencia drag queen de nuestra ciudad cuyo trabajo apuesta a sumar, día a día, conciencia sobre la importancia de la lucha por la inclusión de las diferentes minorías y disidencias sexuales. Estudiante de antropología, trabajadora, soñadora de la vida y artista innata. Hace varios meses junto a un grupo de amigas creó Visibilidrag, espacio que hoy integra junto a otras disidencias drag queen y drag king.

“Gran parte de mi recorrido y esa lucha por la identidad tiene que ver con que no me llamen Roberto, que es el nombre que me pusieron”, expresó ella, quien aclaró que le gusta que la llamen Berta, pero no le “incomoda” que le digan Robert. La cuarentena fue un antes y un después para todos, pero en la vida de Berta tiene un significado especial, porque fue el año en el que encontró el nombre que hoy elige y que la identifica, aunque cree que es un nombre que habitó siempre en ella, “desde que nací”, afirmó.

Pero la búsqueda de una identidad propia no se logra de un día para el otro y siempre está llena de dificultades. Con respecto a eso, esta estudiante de antropología social de la Facultad de Olavarría relató cómo fueron sus inicios académicos y afirmó que cuando entró a la institución “entendía que era como las que ya estaba acostumbrada a transitar: un espacio heteronormado que no admitía que yo me manifieste de forma marica”. Sin embargo, con el trascurrir del tiempo lo logró, y, según cuenta, no asumió es nueva actitud “como una auto-superación, sino como la unión a muchas personas que venían luchando”.

El aislamiento fue protagonista de decisiones importantes en su identidad, por lo que, hasta el momento, no pudo mostrar su arte en la facultad, espacio donde estudia y trabaja, pero confesó que “es algo que está latente en ella” y que sueña con un día “estar supermontada en la facultad”. “No solamente dando un show y mostrando mi arte, sino también mediando un debate, charlando con otras personas sobre lo que estamos haciendo”, agregó al respecto.

Visibilidrag, un espacio de las diversidades

Como el nombre lo indica, Visibilidrag es un espacio que tiene como objetivo “visibilizar el arte drag como un trabajo y visibilizar las identidades disidentes”.

“En Olavarría no está instalada la cuestión de lo drag, hay un montón de compañeres drags más allá de Visibilidrag que hacen cosas increíbles, pero veíamos que no había una cuestión instalada”, explicó la joven, a lo que agregó que justamente eso fue lo que creó “la necesidad de hacer un grupo”. De este modo, a finales 2020 encaró la iniciativa “con un par de amigas”.

El 7 de diciembre realizaron su primera performance en el Skate Park en una jornada de luchas, “y de ahí no paramos”, relató Berta con mucha emoción, que afirmó que desde ese día el espacio fue creciendo hasta que este año se hizo imperativa la necesidad de tener un espacio propio. Según indico la artista, una “Casa de la diversidad” es necesaria, ya que si no “llega un punto en el que naturalizamos trabajar desde nuestras hogares, y lo que realmente se necesita es poder tener un espacio donde poder ensayar, confeccionar, tener y brindar talleres”.

El arte drag es, entre otras cosas, color, brillo y una identidad que le da magia, Berta lo califica como “una explosión de fantasía todo el tiempo”. Según relató, viven momento de montarse y adentrarse en el glamour con “mucha emoción, respeto, corridas, idas y vueltas, con indecisiones, proyectos y sueños”, y es un momento al que le dedican un día entero “y en realidad también los días previos, para confeccionar vestuarios y peinar pelucas”.

¿Cómo las encuentra este 28 de junio?

Con respecto a cómo las encuentra la celebración del este 28 de junio, la joven artista contó que el debate sobre qué hacer las ocupó hasta último momento. Tenían pensada una intervención, pero decidieron no hacerla “porque todas trabajan y estudian, tenemos una vida bastante complicada” subrayó. “Incluso para nuestro Día del Orgullo, todo sigue, la vamos a seguir luchando, no como quisiéramos del todo, pero lo vamos a hacer de nuestras redes. Compartiendo reflexiones”, agregó sobre lo que tienen pensado para este día tan espacial.

Pero más allá del sentido celebratorio que conlleva la reivindicación e una identidad, una fecha como la de hoy no deja de remover muchas cuestiones que muestran la cara más vulnerable y crítica del colectivo, y fue en este sentido que Berta aprovechó para expresar su tristeza y preocupación por la desaparición de Tehuel, el joven trans desapareció el 11 de marzo pasado y del que aun no se sabe nada.

“No sabemos dónde está, el tiempo sigue pasando y hay un varón trans que no aparece, a pesar de la visibilidad que está teniendo su caso gracias a las personas que estamos luchando en estas causas”, manifestó la joven, quien no deja de revindicar la importancia que las acciones colectivas pueden tener en pos de la construcción de una sociedad más justo e igualitaria, en donde la discriminación pueda ser problematizada y no naturalizada como un elemento más del día a día.

En relación a esto, sostuvo que desde el espacio “siempre están reflexionando” porque conciben que “la pregunta y la búsqueda son caminos posibles para la construcción de un nuevo mundo”, y celebró la aprobación de la Ley del Cupo Laboral Trans, la cual tomó como pie para “seguir luchando”.