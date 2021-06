Confirman congelamiento de tarifas de luz, gas y combustible hasta fin de año

Desde el área de energía del Gobierno se informó que los servicios de gas, luz y combustible no sufrirán incrementos hasta fin de año. Se espera que eso impacte positivamente en los números de la inflación del segundo semestre.

Según expresó el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, los precios se ven presionados por la suba en el precio del petróleo y otros factores más que entran en juego. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no planea realizar una suba de tarifas en el segundo semestre del 2021 para la nafta. Lo mismo aplica para las tarifas de luz y gas, medida que estará vigente en lo que resta del 2021.

“El Presidente y la vicepresidenta decidieron este año que ya hay muchas dificultades no tener un impacto en cuanto a las tarifas y esa es una decisión que nosotros trasladamos”, dijo.

Martínez explicó que el barril Brent cotiza a US$ 74,1. Eso, sumado a la carga impositiva y la situación actual de los biocombustibles, confluye para incrementar las tarifas. Sin embargo, aseguró que creen no debería haber ningún alza en el segundo semestre. “El precio actual debería ser así hasta fin de año“, indicó en una entrevista.

“Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos. Es verdad que sube el Brent y los precios los definen las productoras pero nosotros creemos que no debería haber movimientos en el segundo semestre”, indicó.

Luego señaló que, para la segmentación de tarifas de gas, habrá que esperar, y explicó: “Queremos hacer un uso inteligente de los subsidios, es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía”.

Fuente: DIB