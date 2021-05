Alberto Fernandez: “Yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias”

A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el decreto nacional para prohibir la presencialidad en las aulas violó la autonomía de la Ciudad, el presidente Alberto Fernández se mostró con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en Ezeiza. El encuentro entre ambos estaba pautado previamente y la actividad oficial comenzó retrasada, justo después de la decisión judicial que marcó un nuevo revés para la administración del Frente de Todos.

Esta tarde en su primer acto luego del fallo de la Corte por la Educación “Yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias”, dijo Alberto Fernández y agregó: “Yo que soy un hombre de Estado de Derecho, lo reivindico y respeto las sentencias judiciales. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho, convertido en sentencia”.

Fernández indignado, expreso que “es el tiempo que me ha tocado y también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca para cuidarnos todos y todas porque se vienen tiempos difíciles” y concretó "yo que soy un hombre de Estado de Derecho, lo reivindico y respeto las sentencias judiciales. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho, convertido en sentencia".