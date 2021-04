Alberto Fernández: "Cristina Kirchner es inocente y lo va a probar"

El presidente Alberto Fernández cuestionó al Poder Judicial y defendió a su vice, Cristina Kirchner, al analizar los expedientes que tienen a la ex mandataria como acusada.

“A veces me dicen: Lo único que quiere es que a Cristina no la condenen”. Cristina no me necesita porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con Roberto Navarro en El Destape radio.

Fernández dijo que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el exjuez Sergio) Moro y la fiscalía".

"Sale todo a la luz", señaló. Y agregó: "Nunca se había visto usar a la justicia para perseguir a opositores".

"Muchas veces se presionó para defender a funcionarios del gobierno. Lo que nunca se había visto era usar a la Justicia para perseguir a opositores. Lo que nunca se vio es que escriban las cosas que escribieron justificar lo que hicieron. Es definitivamente llamativo porque lo mismo que digo de Lula podría decirlo de Cristina. Se han escrito y se han dicho cosas increíbles sobre la responsabilidad de Cristina”, expresó.

Además apuntó: “Se ha hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita, que es un delito perverso que yo deploro pero que existe en el Código Penal, que es vergonzosa. Por el hecho de pertenecer a un directorio, vos sos responsable. A nosotros no nos deben condenar por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y acá se condena por lo que somos”.

“Cristina es jefa de no sé cuántas asociaciones ilícitas que no tienen nada que ver una con la otra. El argumento es el mismo: como era presidenta, no pudo no saber. Es una vergüenza ese argumento. Uno podría también pararse en la detención de Cristóbal López y Fabián de Souza. Un juez ordenó sus detenciones para que no puedan vender sus bienes. Esto es un estrago jurídico como nunca he visto. Para eso existen medidas cautelares patrimoniales, no se puede detener a alguien para que no disponga de sus bienes. Sin embargo hicieron eso”, prosiguió.

Por último dijo: “Cuando uno ve que se está organizando un sistema judicial donde siempre aparecen los mismos nombres y se da cuenta que esto está organizado, la presencia de esos jueces tantas veces en Olivos y en Casa Rosada la verdad que lleva a pensar definitivamente mal, porque son muchas veces los mismos jueces que escribieron estas barrabasadas”.