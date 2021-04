Video: "No estamos usurpando terrenos, estamos usurpando un basurero"

Por Gastón Rodríguez

grodriguez@infoeme.com

Durante la jornada de este jueves, Infoeme se acercó al predio Municipal situado frente al barrio Lourdes para visualizar en qué estado se encuentra la toma de terrenos tras un registro de precipitación del 43,5 mm.

La gran mayoría de las familias que ocupan los terrenos se habrían retirado por el mal estado del predio, producto de las intensas lluvias. Mientras que otras decidieron resguardarse y soportar el mal clima instalándose de bajo de carpas y toldos improvisados.

Este lunes se dio a conocer que alrededor de treinta vecinos usurparon los terrenos municipales del barrio Lourdes, fue así que antes que finalizará la semana la cantidad de ocupantes llegó a más de 70 familias. Hasta el momento los efectivos policiales conviven junto a los ocupantes a la espera de una respuesta de la justicia.

El Jefe de la Policía Distrital Roberto Landoni, explicó que “hay una denuncia penal por lo que va a haber presencia policial por el momento es impedir que ingresen materiales de construcción, palos y chapas al interior del predio hasta que la justicia resuelva” y agregó "yo no los puedo sacar hasta que lo diga la justicia”. Por este motivo las familias que están instaladas en los terrenos manifestaron estar con la incertidumbre de que sucederá. Lo que si esta confirmado, es que en el momento que se emita la orden del juez el personal de seguridad tendrá que desalojarlos.

"El intendente tendría que darnos los terrenos y quiero aclarar algo, nosotros no estamos usurpando terrenos, estamos usurpando un basurero". Vecino de la toma.

En dialogo con uno de los vecinos del barrio Lourdes, que no quiso dar su nombre por miedo a la represalias expresó que "el intendente tendría que darnos los terrenos y quiero aclarar algo, nosotros no estamos usurpando terrenos, estamos usurpando un basurero" además habló sobre su situación socio- económica e indicó que "no tengo más plata para el alquiler" y que la pandemia agudizó su situación.