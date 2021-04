Marcha por el joven que sufrió un ACV en enero

Mediante un documento la familia de Emmanuel Pizzano, el joven que en el mes de enero sufrió un ACV y quedó internado en el Hospital Municipal, informó que hoy sábado 3 de abril a las 16 horas, realizarán una marcha en las puertas del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, convocando a que la comunidad los acompañe en su reclamo.

Comunicado de la familia:

Convocamos a la solidaridad de los vecinos de Olavarría para el día hoy donde los familiares del paciente Emmanuel Pizzano, internado en el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, realizaremos una marcha cumpliendo con todos los protocolos vigentes. La misma será ya que al día de hoy todavía no ha salido su traslado al Hospital “EL CRUCE”, de Florencio Varela para realizarle sus intervenciones quirúrgicas que ya se han comentado semanas atrás cuando se hizo pública la difusión.

El día 26 de Marzo el director del SIES (Roberto Tur) nos informó que había conseguido la cama disponible en “El Cruce” para su derivación, solicitando de ese nosocomio una prueba de PCR actualizada para darle el ingreso. Ese mismo día se le realizó a Emmanuel el PCR solo por protocolo y arrojó resultado positivo por lo cual en ese momento el traslado quedo parado por el momento a lo cual el señor Tur, manifestó a la familia que de igual manera dejaría la cama en el hospital disponible para cuando arrojara resultado negativo no haya que volver a esperar debido a la gravedad de mi hermano y la urgencia de las intervenciones.

El día 28 de marzo nos comunicamos con la Dra. Silvina Guanuco, directora del hospital Héctor Cura, solicitándole si le podía realizar nuevamente un PCR a Emmanuel ya que no presentaba ningún síntoma y como la cama para la derivación estaba disponible no queríamos perder tiempo, a lo cual la Dra. accedió al pedido.

El día 1 de Abril se le realiza el nuevo PCR durante la tarde y el día 2 de abril nos dan el resultado que había dado negativo, a lo cual la Dra. Guanuco nos informa siendo las 13:00 Hs que enseguida se encargaba de preparar tanto la ambulancia como los médicos para su traslado y se ponía en contacto con el Dr. Roberto Tur para que de aviso en “EL CRUCE” y preparen el personal para recibirlo.

Siendo las 20:00 Hs. del mismo día se comunican los médicos del hospital consultando a nosotros la familia si ya sabíamos a qué hora salía el traslado porque estaba todo preparado, en ese momento nos comunicamos con el Dr. Tur, donde nos llevamos la sorpresa de que no estaba todo arreglado lo del recibimiento en “EL CRUCE”, ya que era feriado y la parte administrativa no contestaba.

En ese momento con la familia nos encontrábamos en el hospital, ya que mi hermano había desmejorado mucho su situación respiratoria debido a la estenosis y estaba grave, así que en la desesperación nos comunicamos con “EL CRUCE” directamente consultando porque no contestaban a lo que decían desde acá y sorpresivamente no dicen que 2 días antes ya habían contestado por escrito que no tenían cama disponible para recibirlo a Emmanuel.

Resumiendo, la situación con mi hermano es desesperante cada hora que pasa es más crítica y dolorosa y necesitamos que alguien se haga responsable y de explicaciones para resolver esta situación hoy cumple 90 días internado y gracias a dios y los médicos, enfermeros y demás personal de terapia del hospital que estamos súper agradecidos. siguen aguantando esta situación que ya es insostenible.

Los invitamos a todos el día de hoy Sábado 3 de abril a las 16:00 Hs en la puerta del hospital municipal (sobre calle Sarmiento) para que nos acompañen en la marcha reclamando que quien corresponde explique la situación de certezas y se resuelva su traslado.