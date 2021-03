Exclusivo: tras las reiteradas amenazas de muerte, la mamá de Enzo Marconi habló desde su exilio

Por Luciana Pedernera

A 13 meses del asesinato del adolescente, Yesica Salguero se marchó de Olavarría luego de las reiteradas amenazas que recibió por parte del asesino de su hijo. En exclusiva con Infoeme relató que “yo no me quería ir porque sentía que abandonaba a Enzo, aguanté y aguanté, pero ya no podía más, eso no era vida para nosotros –en referencia a ella y sus hijos, hermanos de la víctima-, no merecíamos vivir encerrados y con miedo”.

Enzo Marconi fue asesinado en la madrugada del 9 de febrero de 2020 en Barrio Jardín. Desde ese día todo cambió en la vida de esta mujer. Además de atravesar la muerte de su hijo, Yesica no encontró paz. “Desde la primera marcha hasta el último día que estuvimos en Olavarría el asesino de mi hijo se encargó de mandarme a amenazar por terceras personas”, contó angustiada a este medio.

“A nosotros nos desampararon por completo, nos abandonaron, la justicia cero empatía, nos dejaron al lado del asesino de Enzo. No tuvimos respaldo de nadie, nadie nos dio seguridad, ni a mí ni a los testigos. Este asesino se maneja como quiere”, afirmó Salguero quien además señaló que el único implicado en la causa ejecutó otros delitos “hace poco la policía lo agarró con drogas y lo soltaron otra vez”.

Sobre las amenazas, indicó que siempre realizó las denuncias correspondientes y que “la fiscal nunca intervino, por eso estoy esperando la renuncia o que dé la cara, que me llame y me cite para ir hablar con ella en Olavarría. En 13 meses no dio la cara en toda la causa”.

En la causa por la muerte de Marconi, intervino la fiscal Dra. Paula Serrano de la UFI Nº 4, que caratuló el delito como “homicidio culposo”. Frente a su descontento con la fiscal Salguero expresó que “después de un año se dignó a darme la causa de mi hijo que me negó todo el tiempo”.

La madre del adolescente sostuvo que al presunto asesino lo ampara la justicia debido a que “la fiscal lo caratulo como ‘homicidio culposo’, porque los testigos están amenazados de muerte y no declararon". "Él no declaró nunca y aun así lo declararon como accidente, eso entorpece la causa y por eso está en libertad”, insistió.

En esta línea, la madre del joven asesinado insistió con que “la fiscal no está haciendo nada, hay varias denuncias a ese chico, no solamente mías. Como es la palabra mía contra la del asesino, queda todo impune y yo no iba a esperar a que me mate otro hijo o que me mate a mí”.

Yesica Salguero se marchó de Olavarría el 18 de febrero junto a sus cuatro hijos, hermanos de Enzo, y ante este medio, con quien accedió a conversar sobre su situación, manifestó que se “siente muy indignada, defraudada por mi ciudad, por la justicia y por el sistema que tenemos, las únicas personas que nos acompañaron en la marcha fueron los familiares de Matías Cabral”.

El 9 de febrero pasado Yesica convocó a una marcha por el primer aniversario de la muerte de su hijo, a la convocatoria solo asistieron familiares y amigos del joven y la familia de Matías Cabral. Este último, fue asesinado en la madrugada del 17 de enero por motivos que se desconocen.

Al referirse a la falta de acompañamiento de los vecinos olavarrienses en su dolor, la madre de la víctima sostuvo que “la gente de Olavarría se ha vuelto fría, hasta que no les toca tristemente no les importa, es un chico más, a quien le importa”. De todas maneras afirmó que “voy a seguir luchando desde donde estoy”.

En un silencio acompañado por lágrimas, desde su dolor, Yesica Salguero relató que todos los días se levanta por Enzo y para que su muerte no quede impune. “Él siempre me dijo que yo era una guerrera, entonces lo tengo que seguir siendo, sigo por él y por sus hermanos”, concluyó antes de romper en llanto por la dura situación que le toca atravesar y terminar la conversación con Infoeme.