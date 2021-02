Piden justicia por Enzo Marconi: "A mí me sacaron el corazón"

* Yamila Cazabet.

Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos han intentado encontrarle una explicación a la muerte. Cada sociedad ha tratado de justificar ese dolor que provoca el fin de una vida. Y no hay explicación racional posible, menos aún para una madre. “A mí me sacaron el corazón. El dolor es el mismo que cuando lo llevé al cementerio y ese dolor va estar conmigo hasta que me reencuentre con él”, cuenta Yesica Salguero sobre la muerte de su hijo, Enzo Marconi de 15 años. .

“Cenó conmigo, comimos unos ravioles. Como nunca, ese día salí temprano del trabajo. Cenamos juntos y con el amigo con el que fue al monoblock 9. Me pidió permiso para ir al corso y no lo dejé. Después me insistió para ir a la casa de otro amigo. Y mirá… Me insistió tanto que lo dejé ir”, cuenta Yesica a Infoeme sobre la noche en la que su "Enzito" perdió la vida tras recibir un disparo en la zona del tórax.

“Fue algo inesperado, jamás en mi vida pensé que me iba a tocar algo así. Y Enzo tampoco lo esperaba. Qué se iba a imaginar que este pibe iba disparar”. Nadie podía pensar que una reunión entre amigos a unos monoblocks de distancia de su propia casa iba a terminar con la vida de un adolescente de 15 años. Todo sucedió el 9 de febrero de 2020 en el barrio Jardín.

Mientras Yesica Salguero busca justicia por su hijo, la persona que lo baleó se encuentra en libertad. Sabe que nada ni nadie podrán devolverle a Enzo, pero ahora le toca luchar por el avance de la causa. “El asesino sigue en libertad como si nada. Trabaja, ríe, llora, su mamá lo tiene a él pero yo no tengo más a Enzo. Tengo la impotencia de saber que él está viviendo lo que le sacó a mi hijo”.

“Sigue viniendo al barrio Jardín, me lo vivo cruzando con los nenes. Tengo mucho miedo, nosotros quedamos totalmente desprotegidos”, relata Yesica con el dolor de una madre que perdió lo más valioso que tenía en su vida. “Era mi hijo, mi compañero de vida, él hombre de la casa. Él me ayudaba a llevar la casa adelante. Enzo siempre generó unión”, lo recuerda y lo siente presente a pesar del tiempo y la tristeza.

Al cumplirse el primer aniversario, se llevará a cabo una marcha para recordar a Enzo y pedir justicia por su muerte. Será este martes 9 de febrero a las 19 en el Paseo Jesús Mendía. “Yo sé que de la justicia de arriba no se va a salvar, pero yo quiero encargarme de ésta que está en la tierra. Porque tiene que hacerse justicia”, dice con el dolor de una madre atravesando en su voz. “Yo estoy rota, pero muevo”.

“En vida hice todo por él y lo voy a seguir haciendo ahora hasta que tenga justicia. Yo lo tuve a los 16 años a Enzo y él siempre me decía que me amaba y me admiraba. Hoy en día la sigo peleando solamente por ellos. Y soporto todo este dolor porque sé que mis hijos sin mí quedarían a la deriva”, lo dice con la fuerza de una luchadora incansable. “Enzo era especial para mí y lo va a seguir siendo”.