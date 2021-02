Orgullo: la lucha de un olavarriense por la inclusión

*Por Federico Colmenero

Cada 19 de Febrero se conmemora el Día Internacional contra la lgtbfobia en el deporte y funciona como una excelente oportunidad para revindicar una lucha que están llevando a cabo miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo: la de eliminar, de una vez y para siempre, la homofobia, el machismo y la exclusión de un ambiente en donde no siempre primas las dinámicas inclusivas.

La fecha fue fijada por un triste episodio: fue el día en que Justin Fashanu, el primer futbolista profesional en anunciar públicamente su homosexualidad, se suicidara al no soportar el hostigamiento del medio.

El hecho ocurrió en 1998: luego de que el deportista afrodescendiente diera a conocer su orientación sexual, se convirtió en blanco de burlas por parte del técnico y de sus compañeros, fue expulsado de su equipo y no volvió a ser contratado de manera permanente por ningún otro club. Aparte de eso, lo acusaron de una violación que resultó ser falsa, situaciones que llevaron a quitarse la vida.

“Queda muchísimo por hacer, sobre todo en los deportes que mueven masa, como el futbol, es un deporte donde más discriminación existe, no solamente por la condición sexual, sino por tu estatus social, por tu estatus económico, por si sos moreno, por si sos rubio… Yo creo que el cambio grande lo pueden y tienen que hacer los deportistas más importantes, personas que sean influyentes, porque la gente consume lo que el deportista le da”, afirmó Damián López, un importante deportista y activista olavarriense, en dialogo con INFOEME.

Convertido en una celebridad dentro del mundo de las artes marciales y con una muy larga trayectoria en la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ, Damián López, nacido en Loma Negra, está radicado en España desde hace varios años, donde, como primer activista LGTBIQ dentro del taekwondo del mundo, se transformó en un pionero en una lucha por la inclusión en un ambiente en donde se vive mucho machismo.

“Yo ahora estoy haciendo mucho trabajo institucional, en ese video en el que tuve el privilegio de aparecer están los deportistas más influyentes de España, y para mi saber que soy uno de los deportistas más influyentes de España es super importante, y más siendo gay”, señaló López, para quien el deporte y la lucha por los derechos de las minorías sexuales ya representan una única actividad.

“Tolerancia, ejemplaridad, respeto, libertad, justicia, inclusión, superación, compañerismo, igualdad. El deporte son valores y el deporte sin valores no es deporte. Todos somos iguales y todos somos diferentes, pero todos y todas somos deporte, no discriminen y no señales. No estigmatices. En el deporte cabemos todos y todas, sin distinción ni vetos. El Consejo Superior de Deportes lo tiene claro, y por eso trabajamos cada día a favor de la igualdad, a favor del respeto y en contra de cualquier tipo de discriminación, por eso hoy, 19 de febrero, te decimos: puedes contar con nosotros, y nosotros contamos contigo… En el día contra la lgtbifobia en el deporte, hacemos equipo” se manifiesta en el video en donde el olavarriense fue convocado a participar junto con otros altos deportistas españoles.

A casi dos semana del suicidio de Alan Calabrese, el jugador de rugbier y también activista LGTBIQ de 22 años que se quitó la vida en el barrio porteño de Mataderos, el tema de la violencia en el deporte parece tomar un carácter urgente.

"Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro. Necesitaba apagarme y decirles adiós. Perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó acá; quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre", escribió Calabrese como despedida en su cuenta de Instagram un poco antes de tomar la trágica decisión.

Ante semejante panorama, el olavarriense -que cuenta con títulos y medallas nacionales, sudamericanas, panamericanas, provinciales e internacionales- es optimista: nunca abandonó su activismo y cada vez apuesta más alto: en este momento está coordinando la nominación de Valencia -ciudad en la que está radicado- a los Juegos Olimpicos LGTBIQ. Si la ciudad, que ya está en la instancia final, gana la candidatura, en el año 2026 la misma será la sede de uno de los eventos deportivo más grande del panorama internacional.

“Es un trabajo de hormiga, muy despacito, ahora con el tema de los juegos olímpicos, como hay mucho dinero de por medio, te llaman de todos lados, pero sino es muy difícil para nosotros el poder estar en los medios, pero vamos a seguir siempre con eso, con la visibilización y la difusión, siguiendo con la lucha por un deporte más inclusivo, siempre”, concluyó López.