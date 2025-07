Infoeme | deportes | Básquet - 30 de Junio de 2025 | 21:30

“Santi” Dilascio, MVP y continuidad en el ascenso italiano El basquetbolista olavarriense fue elegido, finalizada una nueva temporada en Italia, como el Jugador Más Valioso de la Serie C. Además, firmó la continuidad en el New Best Basket Mazzano.

Santiago Dilascio aprovecha sus vacaciones y está de regreso en la Ciudad, pero mientras disfruta el receso confirmó su continuidad en el NBB Mazzano y fue elegido como el MVP de la Serie C. A través de las redes sociales, la empresa que participa del ascenso italiano confirmó que renovó el contrato del jugador argentino para la temporada 25/26. El comunicado: "La empresa NBB MAZZANO SSD A RL se complace en anunciar la renovación del contrato con Santiago Dilascio que seguirá vistiendo nuestros colores también para la temporada 2025/2026". El olavarriense que juega en Italia desde el 2020, además, fue elegido como el MVP de la Serie C.