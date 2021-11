Bronca e indignación: encontró manejando al joven que atropelló y mató a su primo

A poco más de dos años del trágico accidente en el que murió el penitenciario Jonathan Zelaya (28), la familia de la víctima hizo pública su indignación al encontrar sentado al volante de un auto al conductor que atropelló y mató al motociclista.

El juicio que se llevó a cabo a partir del hecho terminó en una sentencia que condenó a dos años de prisión y a cinco de inhabilitación para conducir a Agustín Padín, quien al momento del accidente tenia 18 años, y que en septiembre pasado fue hallado penalmente responsable de “homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor”.

Pero a principio de esta semana, la familia de Zelaya virilizó un video da una prima de la víctima increpando a Padín, a quien se lo puede ver sentado al volante de un auto en el Parque Mitre, acompañado de una mujer. Según contó la familiar, "no es la primera vez que lo encuentra conduciendo" por la ciudad, aunque afirmó que, a esta altura, que siga ocurriendo le parece “una burla”.

Según pudo saber Infoeme, las imágenes fueron tomadas por la mujer en la tarde del pasado domingo y rápidamente se hicieron virales, provocando una gran cantidad de controversias y opiniones cruzadas sobre el tema.

“Llego al parque a tomar mate y me encuentro con él ahí, en su auto, enfrente mío. Lo reconocí enseguida porque lo conozco, nos cruzamos en el momento del accidente en el hospital, y aunque no es la primera vez que ocurre, no deja de ser algo muy indignante”, contó la prima de Zelaya, quien en ese momento decidió increpar al joven.

El accidente ocurrió el sábado 23 de marzo de 2019 en la intersección de San Martín y Alsina, donde el Fiat Uno que conducía Padín impactó contra la moto Yamaha 125 en la que circulaba Zelaya, un penitenciario de 28 años, quien fue trasladado al Hospital Municipal “Doctor Héctor M. Cura” inmediatamente después del choque, donde estuvo internado cuatro días hasta que falleció producto de las fuertes lesiones.

Padín se mantuvo en libertad acusado de “homicidio culposo” hasta que el lunes 27 de septiembre el Juzgado Correccional de Olavarría lo condenó a “dos años de prisión de ejecución condicional” y a “cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor” por encontrarlo penalmente responsable de “homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor”.

En el juicio oral y público, encabezado por la jueza Cecilia Desiata, brindaron declaración una perito especializada, varios civiles que presenciaron el siniestro, la pareja de la víctima y varios efectivos de la fuerza policial que trabajaron en la escena inmediatamente después del accidente. De todas maneras, como la sentencia no está fija, el conductor del Fiat Uno continúa en libertad.

“Supuestamente su abogado apeló y él puede conducir hasta que la sentencia quede firme, pero a nosotros nunca nos dijeron nada de eso, lo único que tenemos en claro es que la sentencia dice que él no puede manejar por 5 años”, revindicó la prima de la víctima fatal.

“Nosotros pensábamos que él estaba inhabilitado, incluso el abogado nos dijo que él no podía manejar nada, pero siempre siguió manejando, nosotros lo hemos cruzado muchas veces. Tal vez como antes estábamos más encerrados en el dolor y en el duelo, no nos centramos tanto, pero a esta altura uno ya lo siente como una burla”, agregó la familiar de Zelaya.