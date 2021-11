Florencia Juárez: “Cuando la mujer denuncia no se pone en duda su relato”

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer Infoeme dialogó con la Directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Olavarría Florencia Juárez, en torno a la erradicación de la violencia de género y el abordaje interdisciplinario que se busca brindar en diferentes áreas desde su lugar de trabajo.

La referente del área de Políticas de Género de nuestra ciudad indicó que cada fecha especial como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) o Ni Una Menos (3 de junio) hay que darle “visibilidad” a estos temas y “luchar por los derechos que todas las mujeres debemos tener”.

Este jueves, el Observatorio de Femicidios en Argentina compartió las estadísticas comprendidas entre el 25 de noviembre del 2020 y el 25 de noviembre del 2021, que marcaron el registro de 278 femicidios, 12 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones.

En el inicio de una nueva jornada de lucha por la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, Florencia Juárez, habló en exclusiva con Infoeme:

¿Qué pensás del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer?

- Desde la Dirección de Políticas de género, estamos convencidas que hay que pensar en un abordaje integral que venimos sosteniendo desde fines del 2008 frente a cada femicidio que sucedió en la ciudad y los que tocan transitar en los distintos puntos del país. Es volver a repensar la política pública, qué otras cosas más desde los dispositivos estatales puede haber para no solamente darle protección a la Mujer, sino también tener un compromiso desde el Estado para poder pensar el trabajo con las masculinidades.

No solamente el Estado acompañado a las mujeres, que aparecemos como un grupo vulnerable dentro de la sociedad, sino también como un trabajo sostenido en relación a los hombres, que mayoritariamente son los que ejercen este tipo de violencia.

Cada fecha especial, sea el 28 de marzo o el 3 de junio con el trabajo que viene haciendo NiUnaMenos en todo el país, buscamos darle visibilidad a estos temas y sumarnos para luchar por todos los derechos que las mujeres debemos tener.

¿Cómo se aborda en materia de políticas públicas al violento?

- En relación a políticas públicas de abordaje de la violencia por razones de género, hablando en términos prácticos, estamos bastante lejos de alcanzar un abordaje integral en relación al victimario. No solo hay que pensar en los dispositivos de acompañamiento a las mujeres, sino también del abordaje de las masculinidades.

Estamos lejos primero porque hay muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias que no tienen áreas de género o pensados dispositivos de acompañamiento a las mujeres y mucho menos de abordaje a las masculinidades.

-¿Aún se pone en duda el relato de las mujeres que sufren violencia de género?

- Siempre surge en cada uno de los espacios en los que nosotros damos un taller o una capacitación o generamos alguna actividad algunas situaciones que aparecen desde lo social y lo cultural, que tienen que ver con que las mujeres también son “violentas” y con el tema de las denuncias falsas. Son parte de los dos mitos instalados dentro de la sociedad.

Quienes ponemos el cuerpo acompañando a tantas mujeres que de Olavarría, sabemos que el proceso inicial de la denuncia implica para la mujer un costo emocional altísimo, muchas de ellas tienen un proceso de acompañamiento sostenido de un equipo de abordaje interdisciplinario para poder llegar a la denuncia que no es un mero trámite administrativo, sino que implica muchos movimientos de la persona para lograr establecer la denuncia.

Florencia Juárez: “Cuando la mujer denuncia y solicita la ayuda del Estado para poder transitar y salir de esa situación de violencia no se pone en duda su relato”

Lo cierto es que cuando esa mujer denuncia pasa inicialmente por la escucha de un equipo interdisciplinario dentro de la Comisaría de la Mujer, muchas veces se enlaza con el equipo de la Dirección de Políticas de Género y se insta a la intervención de la fiscalía especializada en violencia de género donde también es escuchada por el centro de atención a la víctima. Para cuando esa mujer denuncia, el Juzgado de Familia otorga medidas de protección que también tienen sus propios equipos interdisciplinarios.

Es decir que la posibilidad de que esa persona que se acercó a denunciar denuncie hechos falsos, en el recorrido del mismo acompañamiento en términos legales y psicológicos va decayendo. Quiero minimizar el impacto de que, cuando la mujer denuncia y más aún cuando solicita la ayuda del Estado para poder transitar y salir de esa situación de violencia no hay dudas, no se pone en duda su relato, creemos que tiene un valor enorme la palabra.

- El 10 de enero de 2019 se sancionó la Ley Micaela Nº27.499, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

¿Cómo es la implementación de la Ley en la política?

- La Ley Micaela vino para marcar esta obligatoriedad que tenemos todas las personas que tenemos un cargo dentro del Estado. No hay más margen para aquellas personas que trabajamos dentro el Estado de no estar formadas y no poder pensar nuestro trabajo diario sin perspectiva de género.

No hay margen porque los índices de femicidios no disminuyen. Me parece que desde el lado estatal estamos obligados a seguir pensando estrategias y dispositivos y justamente poder erradicar la violencia en tantas situaciones que suceden en Olavarría.

Lamentablemente siempre tenemos que volver a pasar por otro femicidio para que se activen propuestas dentro del ámbito legislativo y dentro del territorio de la Nación Argentina sabiendo que hay detrás una obligatoriedad.

¿La Ley Micaela se aplica en Olavarría?

- En Olavarría venimos trabajando en un quiebre y con dificultades en la presencialidad, pero pudimos organizarnos pase a lo virtual y seguimos capacitando.

Este año estamos terminando la capacitación para todo el personal municipal que somos alrededor de 2.600 agentes y la idea es que en febrero podamos continuar con todos los módulos siguientes porque le Ley Micaela establece una capacitación permanente en talleres de género. Necesitamos avanzar con una continuidad y profundización de diferentes temas relacionados hacia todo el personal municipal.

La Ley establece penas con respecto a qué sucede y qué estrategias se implementan para con aquellas personas que no cumplen con la Ley y no se quieren capacitar, que quedan un poco librado al criterio de cada Municipio. Lo cierto es que no hay muchas experiencias aun de la implementación de la Ley Micaela, al menos en los municipios cercanos.

¿Cómo se trabaja desde la Dirección de Políticas de Género con las instituciones educativas de Olavarría?

- Previo a la pandemia tuvimos una reunión masiva en donde estaba buena parte de la directiva y los directivos de todos los establecimientos escolares de nuestra ciudad.

Dentro de la Dirección de Políticas de Género tenemos una oferta que se llama “Cambiando Miradas” de varios talleres de promoción y sensibilización. Uno de ellos es de herramientas para todo el personal docente porque hicimos un diagnóstico luego de trabajar con los niños, niñas y adolescentes donde vimos que era necesaria la capacitación y sensibilización era necesaria realizarla con las personas adultas.

Necesitamos pensar en un paquete de herramientas específicas de abordaje para colaborar con el sistema educativo. Desde las escuelas nos contactan en fechas específicas en las que tenemos una gran demanda para dar charlas y no podemos estar en simultáneo en todos los espacios con el equipo de promoción y sensibilización. Por esto el objetivo es capacitar a esos docentes, para que ellos sean replicadores de estas experiencias con sus propios alumnos.

¿Cómo se trabaja con los botones antipánico desde Políticas de Género:

- Se empezó a visualizar que la mayoría de los municipios que vienen trabajando con Direcciones de Género en territorio que tenían sistemas digitales, botones que mayoritariamente se manejan con una aplicación en lugar de los botones físicos.

El Municipio contrató a una empresa de La Plata que se articula con el Centro de Monitoreo local para que las mujeres puedan tener una aplicación en el celular porque el botón estaba quedando obsoleto en el uso diario en pos de la protección de la mujer, como una medida más de protección como la prohibición de acercamiento, el cese de los actos de perturbación y la exclusión del hogar del hombre.

El botón antipánico no es la única medida ni la más importante dentro del paquete de medidas de protección. En el caso de una mujer que no tenga celular, se le entrega un botón físico pero son los menos esos casos.