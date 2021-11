Vuelve un clásico: confirmaron “Gladiador 2”

Tras tres años de rumores, finalmente Ridley Scott confirmó que tiene en su agenda una secuela de “Gladiador”, la película sobhre un guerrero de la antigua Roma que se transformó en un clásico a nivel mundial.

Según anunció el director -que en estos momentos está en plena etapa de promoción de “La Casa de Gucci”-, el guión de “Gladiador 2” ya está finalizado.

Aunque el rodaje no tiene fecha de inicio, Scott aseguró que será luego de Kitbag, su próxima película y que tendrá en el centro de la historia a Napoleón Bonaparte interpretado por Joaquin Phoenix..

Aunque el proyecto tendría luz verde desde 2018, recién dio sus primeros pasos en junio de 2021, pero con no mucha fuerza ya que Scott estaba concentrado en sus dos lanzamientos del 2021. Sin embargo, todo indica que está en el horizonte cercano.

Se espera que la historia siga a Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Commodus (Phoenix), interpretado por Spencer Treat Clark en la película de 2000. Además, el film tendrá un importante salto temporal de 25 a 30 años. Estos son los detalles más importantes hasta ahora.

La gran pregunta es si Russell Crowe, quien interpretó a Maximus, protagonista de dicha cinta, regresará para repetir papel y, en el caso que así sea, de qué manera lo recuperará Scott ya que, los que vieron el film, saben el final de su personaje.

“Lo primero es me encanta hacer películas de época. Amo la investigación. Me encanta crear las sensaciones de la épica. Pienso que lo que hicimos con la primera entrega… No me gusta ser crítico con otras cosas que han ocurrido antes, pero no era el mayor fan de las épicas romanas de Hollywood, sinceramente”, confesó Scott en la entrevista mencionada anteriormente. Su reciente paso por el cine de época en “El último Duelo” evidencia el goce del director por este género e historias, debido a nivel de detalle y construcción de los hechos que logró.

A los 83 años, todavía le sobra energía para dirigir: en el presente, mientras promociona “La Casa De Gucci”, se encuentra dirigiendo una película acerca de Napoleón, la cual será protagonizada por Joaquin Phoenix, el villano de Gladiador: “Cuando elegí a Joaquín para Gladiador, todo el mundo se preguntaba por qué. Creo que puede hacer cualquier cosa”.

Luego de ese film se espera el rodaje de la secuela de Gladiador y que podría iniciar en el 2023. Todavía restan muchos detalles, como saber si Russell Crowe volverá al proyecto, pero sin dudas, el título entusiasma porque es una de las películas más grande de los últimos 25 años. Un fenómeno mundial que se tradujo en millones de dólares de recaudación y elogios de la crítica y el público por igual.