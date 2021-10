Nueva modalidad delictiva: "Te tocan el timbre y si no respondés, te bajan la puerta"

La inseguridad genera preocupación en el barrio Nicolás Avellaneda. Una vecina denunció que le desvalijaron dos veces la casa y los delincuentes se llevaron hasta los juguetes.

La mujer se mudó hace tres años y fue víctima de reiterados hechos delictivos, al igual que su hermana, quien también vive en el barrio.

“Estos hechos arrancaron hace más de 3 años, cuando nos mudamos al barrio, vivimos en calle 16 casi Urquiza. Son dos casitas una al lado de la otra, en una vivo yo con mi familia y mi hermana al lado con su familia. Hemos sufridos robos de bicicletas, llantas, juguetes y nos han desvalijado la casa”, relató.

Foto: huellas en la puerta.

El primer hecho ocurrió el 26 de octubre de 2018 cuando los delincuentes ingresaron por la puerta trasera a la casa de su hermana: “La desvalijaron por completo”, contó.

Tras el robo, tomaron recaudos y colocaron rejas. "Pero al tiempo volvieron a entrar, esta vez por la puerta de adelante, la volvieron a desvalijar. Hicieron la denuncia y ya con el seguro le reconocieron las cosas”, relató la vecina, que también fue víctima de la inseguridad. En diciembre de 2018, entraron a robar a su casa. “Se llevaron el televisor y herramientas de trabajo”, recordó la olavarriense.

Foto: marcas del auto apedreado.

Hace dos semanas los delincuentes volvieron a ingresar a su casa mientras dormía con su hija. “Entraron a mi casa a las seis de la mañana, me patearon la puerta y se dieron a la fuga. Aunque dejaron sus huellas, la policía no pudo hacer nada porque no se llevaron nada, sólo rompieron la puerta”, contó.

En las últimas horas intentaron robarle otra vez. “Usan la misma metodología, primero golpean la puerta para ver si hay alguien y cuando uno responde quién es, ellos contestan por un nombre. Si uno uno responde, ellos se van; si no hablás, te bajan la puerta”, dijo.

“Ya estamos cansados, nos han tirado piedras hacia la casa y el vehículo, han vaciado la camioneta. No se puede vivir así y nada se puede hacer”, sintetiza muy dolida.