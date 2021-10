Macri: “Si pudiera el kirchnerismo me metería en cana”

El expresidente, Mauricio Macri, sostuvo en las últimas horas que no tiene dudas de que si estuviera en poder del kirchnerismo estaría “en cana” y agradeció a los que “sientan ganas” de movilizarse a Dolores para acompañarlo en su declaración indagatoria, por la causa de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

“Estoy muy conmovido, siempre creí en nuestro vínculo con los argentinos, pero en estos momentos cuando te sentís acompañado decís hay gente del otro lado que también se siente parte”, expresó Macri por la marcha que se organiza para el próximo jueves, cuando deberá declarar en el juzgado federal de Dolores.

Mauricio Macri: “Si pudiera, obviamente, el kirchnerismo me metería en cana”

El ex presidente Macri sostuvo que le agradece “mucho a toda la gente” que le mandó mensajes y a aquellos que “sienten ganas” de acompañarlo durante la declaración indagatoria, a la cual ya faltó dos veces.

“Si pudiera, obviamente, el kirchnerismo me metería en cana” apuntó Macri y agregó que “el nivel de calumnias, de agresión, de persecución que he tenido estos dos años es casi una obsesión. Es muy difícil de entender, pero estoy muy tranquilo”, al tiempo que recalcó “no mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno”.

Macri volvió a criticar al juez federal interino de Dolores, Martín Bava. “Es un disparate más de un juez subrogante por hechos que no sucedieron en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores. Él rechazó la recusación y siguió adelante. Este juez ha decidido todo así, en forma muy particular”, aseveró.

Pese a eso Macri dijo “entiendo que haya gente a la que no le haya gustado nuestro gobierno, pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad”. “Fuimos un gobierno sano, con una cultura del poder respetuosa, nadie abusó del poder; el objetivo para nadie era enriquecerse sino construir una mejor sociedad”, agregó.