Braian Salvareschi: “Lograr el ascenso fue cumplir un sueño”

Braian Salvareschi dialogó con Infoeme tras la consagración junto a Sarmiento al derrotar por penales a Estudiantes de Río Cuarto en la Final de la Primera Nacional.

Una destaca actuación que ubicaba a Sarmiento en los puestos de vanguardia antes del COVID-19, meses sin actividad por la pandemia, un regreso con un formato diferente y la salida del entrenador en plena definición fueron condimentos especiales para el “verde” de Junín que el pasado sábado festejó el regreso a Primera División tras imponerse a Estudiantes de Río Cuarto desde el punto de penal tras igualar 1 a 1 en los 90´ reglamentarios.

“La salida de Iván Delfino fue muy difícil para el plantel, nos dio a confianza a muchos, pero Mario Sciacqua se adaptó bien, llegó con ganas de ascender a Primera y nosotros teníamos ya esa mentalidad ganadora para poder llegar a esa final que tanto queríamos” recordó Braian Salvareschi.

Pero como si los “condimentos” no fueran pocos, el defensor central del equipo de Junín fue diagnosticado con COVID-19 algunas semanas antes del ansiado regreso de la competencia: “Tuve síntomas pero no graves y estuve dos semanas sin poder entrenar con mis compañeros, si lo hice desde casa. Cuando volví el DT -NdR: era Iván Delfino- me preguntó si me sentía bien, me dio la confianza para que este desde el primer partido y me ayudó a seguir creciendo en la cancha”.

Haciendo memoria sobre el partido decisivo jugado en el estadio de Unión de Santa Fe, el jugador surgido en El Fortín sostuvo: “Ellos fueron muy superiores en el primer tiempo, pero pudimos hacer el gol y de ahí nos afianzamos y el segundo tiempo fue mucho más parejo”.

“Arrancamos perdiendo en el partido, arrancamos perdiendo en los penales, pero siempre tuvimos fuerzas y energías positivas y por suerte se nos dio la victoria y ascender primera que fue cumplir un sueño” afirmó el olavarriense que de haber sido necesario hubiera pateado el sexto penal.

“Fue terrible perder 3 o 4 finales, pero nosotros fuimos porfiados y seguimos por el sueño que tanto queríamos”

“En la cancha se siente la falta de la gente pero sabíamos que nos apoyaban y todo lo hicimos por ellos, se portaron una barbaridad y en el regreso era casi toda la ciudad en la ruta esperando y también mi papá y mi novia que viajaron hasta allá y me llenó de emoción” dijo Salvareschi que además, entre risas, agregó: “Me explotaba el celular cuando volví al vestuario”.

“La gente de El Fortín me bancó siempre desde que me fui y se los dedico porque tienen que ver en mi presente”

En la previa de iniciar una nueva pretemporada y sabiendo que ocupa una posición donde los juninenses idolatran a otro oriundo de la ciudad, Salvareschi no esquiva esa presión: “Roberto Tucker en Sarmiento es un referente y la gente lo quiere muchísimo, y por suerte ahora me toca a mi defender la camiseta y lo trato de hacer lo mejor posible para dejar a las dos ciudades lo más alto posible”.

Pensando ya en el estreno en la Liga Profesional de Fútbol, Braian Salvareschi se ilusionó “con sumar minutos, que salgan lindos partidos y podamos sumar los puntos necesarios para quedarnos” y aunque no haya mayores precisiones sobre el formato de la competencia, el defensor central se suma a De la Vega y Janson en la élite del fútbol argentino.