Benítez: "La vuelta a clases con modalidad mixta vino para quedarse"

Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haya asegurado que para “volver a las clases hay que bajar los casos” de COVID-19, el Jefe Distrital de Educación, Julio Benitez, dialogó en exclusiva con Infoeme sobre cómo se preparan Olavarría y la Región 25 para el regreso de alumnos y docentes a las escuelas.

En ese sentido, ante el aumento de casos en el territorio bonaerense y tras la decisión del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, de delegar en las provincias la decisión final sobre cómo arrancará el ciclo lectivo el próximo 1 de marzo, Benitez aseguró que, por el momento, no hay ningún cambio en las fechas previstas para el retorno de los chicos a los colegios.

Según comentó el Jefe Distrital de Educación a este medio, la vuelta a clases se va a regir por el Plan jurisdiccional del retorno seguro ya que esa "es la normativa marco para pensar en volver a abrir las escuelas". Sin embargo, si bien detalló que tal norma establece parámetros seguros de cómo se puede desarrollar la vida dentro de los establecimientos educativos, también recalcó que dicho plan no establece el cuando se producirá dicho retorno.

Benitez, que coincidió con Kicillof en ser prudentes y asegurar el regreso a las aulas siempre y cuando estén garantizadas las condiciones sanitarias, recordó que el calendario escolar está sujeto a la fluctuación de la pandemia. Así, hasta el momento, el primero de marzo iniciarían las clases el nivel inicial y primario, mientras que el 8 de marzo sería el turno de los alumnos de nivel secundario.

Ambos inicios de clases se verán superpuestos con la vuelta de aquellos alumnos que durante el 2020, por distintos motivos y particularidades, no accedieron a los contenidos curriculares y quedaron aislados de las escuelas. Este grupo iniciará la cursada el 15 de febrero con el objetivo de recuperar dichos contenidos y aprendizajes perdidos hasta el 31 de marzo. Según explicó Benítez a INFOEME, ante la emergencia por el COVID-19, "para el ciclo lectivo 2020-2021 no hay diseños curriculares especiales sino que hay uno prioritario que establece saberes imprescindibles, conocimientos que si o si un alumno debe aprender, a lo largo de los 14 años de escolaridad, para el día de mañana ser una persona autónoma y un ciudadano crítico".

Al momento de evaluar los beneficios de una vuelta a clases con modalidad mixta (presencialidad y virtualidad), Benítez sostuvo que "en condiciones ideales nada sustituye la labor de un docente mediando el aprendizaje en una situación áulica".

"Para el aprendizaje no hay nada mejor que la presencialidad y la mediación de un docente", aseguró Benitez en diálogo con este medio aunque también afirmó que "la vuelta a clases con modalidad mixta vino para quedarse". "Sin embargo, también es propicio la mediación mediante la tecnología, a través de una pantalla, en vivo, que el alumno presencie sincronizadamente una clase del docente. No es lo ideal pero tampoco es un perjuicio en esta condición de emergencia", agregó no sin antes destacar la importancia que tiene para el aprendizaje los espacio de sociabilización.

"El aprendizaje se construye colectivamente, uno aprende con docente y con los otros; la computadora posibilita la virtualidad y facilita el dictado de clases, pero no sustituye los otros condimentos necesarios como la interacción en el colegio con los compañeros, ese es el gran defecto la falta de situación áulica". En ese sentido, Benítez insistió en que se utilice la tecnología de forma adecuada y no se sature o sobre exija la virtualidad de los alumnos.

"Un zoom todos los días de una semana me parece contraproducente, pero dos encuentros semanales, uno para dictado de clase y otro para reconstrucción de lo aprendido y para evaluación es mucho más funcional. La modalidad virtual agota mentalmente por el hecho de pasar largas horas frente a una pantalla y el alumno lejos de aprender acumula conocimientos", explicó. "En la escuela no solo está la cuestión del espacio sino también la temporalidad", adhirió.

Luego de ser consultado por los posibles efectos negativos que pueda producir la pandemia en la escolaridad y el aprendizaje de los niños y adolescentes, Benítez descartó que en un futuro se observen "consecuencias negativas". "Tenemos un sistema de 14 años de escolaridad obligatoria, en esos 14 años se desarrollan saberes imprescindibles para ser autónomos, para acceder a la Universidad. En un futuro se volverá sobre esta época y se verá que también hay aprendizajes, puede haber si un impacto emocional pero no así pedagógico puesto que el aprendizaje no es acumulativo", observó.