Tandil: con el Hospital al límite, Lunghi no descarta un colapso sanitario

Con el Hospital Ramón Santamarina casi al límite en la ocupación de camas, el intendente de la ciudad vecina de Tandil, Miguel Lunghi, mostró preocupación por la curva de contagios en su municipio y no descartó un eventual colapso sanitario.

“Puede haber un colapso del sistema en todos lados, no estamos muy lejos de eso. Creen que no hay contagio y sí lo hay. Nos tenemos que cuidar", alertó al hacer un balance del movimiento turístico y de las grandes aglomeraciones de gente por un largo periodo de tiempo. "Aunque estén al aire libre el barbijo no los salva. Libertad responsable es lo que necesitamos", agregó.

“A mi entender seguimos en la primera ola, lo peor no pasó”, afirmó el jefe comunal al hacer un análisis de la situación local, provincial y nacional luego de una reunión virtual que mantuvo este martes por la tarde con el gobernador Axel Kicillof. "Las camas del Hospital están cubiertas, hay dos libres en la Clínica Chacabuco y dos en el Hospital de Niños", detalló el intendente radical.

Lunghi, que vaticinó un eventual fin del COVID-19 para el primer semestre del 2022, insistió en que la ciudadanía tenga "responsabilidad social e individual" para evitar la propagación del virus y, en sintonía con Olavarría, sostuvo que comprar más camas para el nosocomio municipal no sería solución ya que el primer problema es que no hay gente para atenderlas. “No hay terapistas en el país y el respirador no se maneja solo”, aseguró luego de recordar que Tandil solo cuenta con ocho especialistas capacitados en esa área.

A pesar de que este martes Tandil completó la aplicación de las 450 dosis de la Sputnik V en personal de salud y espera para las próximas horas una nueva tanda de 400 vacunas, el grupo del comité de emergencia conformado por el coronavirus sigue con preocupación la ocupación de camas que, según confirmaron desde el Sistema de Salud, están a máxima capacidad.

“Las camas están al límite otra vez, necesitamos tener un descenso de casos, que sea sólo un rebrote por las Fiestas y no una tendencia sostenida”, alertó el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Tringler. "La realidad es que estamos en una situación crítica de camas, con disponibilidad todavía, pero esto no puede seguir avanzando. Vamos a tener que pensar seriamente en cuestiones para dar respuestas”, insistió el funcionario indicó que la terapia del centro asistencial público “está completa”.