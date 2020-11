"No seamos estúpidos", el pedido de Lunghi a los tandilenses

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, durante una entrevista brindada a la LU22 Radio, admitió estar "enojado" tras el informe sanitario que confirmó el fallecimiento de dos mujeres y que reportó que la ciudad superó los mil infectados.

Asimismo, Lunghi aseguró que en el Hospital sólo quedan 5 camas con más de mil infectados aislados. También advirtió que no se trata de una cuestión técnica ni económica, ya que lo que más hace falta es el recurso humano y explicó que no hay la suficiente cantidad de médicos y enfermeras terapistas.

El intendente hizo un llamado a la responsabilidad de los jóvenes, que no sufren consecuencias graves en términos de salud. "El 81% de los infectados son menores de 58 años, que no tienen problemas ellos pero hacen circular el virus y terminan enfermando a los mayores, que es donde tenemos la mayor cantidad de muertos: 36", explicó.

"No hay vacunas ni remedio, ni se ha hecho nada mal. No es una cuestión de fases o semáforo. El problema es la responsabilidad individual. Tenemos que disminuir la circulación viral. Hay que salir a trabajar con todos los protocolos y volver rápido a casa; salir de recreación y volver rápido a casa. Si no, tendremos problemas serios", advirtió el jefe comunal.

Durante la entrevista también admitió: "No me va a temblar el pulso, pero vamos a entrar en un conflicto social. La gente no tiene plata para llegar a fin de mes. Además, no hay cantidad suficiente de inspectores y de policías. Tandil tiene 150 mil habitantes y no podemos controlarlos a todos, a todos los comercios y a todos los paseos", dijo en la entrevista por RadioTandil.

"Estoy un poco enojado porque la gente tiene que pensar en los mayores. No es una cuestión de camas o de plata. No hay médicos terapistas. No hay más enfermeros y enfermeras. Los pobres están cayendo por contagio. No es cuestión de plata, es cuestión de responsabilidad civil. Si se juntan en forma clandestina, tiran por la borda el esfuerzo de todos y ese esfuerzo debe ser valorado. Tandil es un pueblo bueno pero pido que reaccione", insistió.

Las declaraciones del jefe comunal fueron subiendo de tono. "¡Qué les cuesta ponerse un barbijo y mantener la distancia social!", cuestionó el intendente y agregó: "No seamos estúpidos, debemos cuidarnos", pidió. "Los mas jóvenes están cansados, y eso yo no lo discuto, pero tiene que haber responsabilidad. Les pido por favor que salgan lo menos posible. Solo para trabajar porque la crisis es grave y no se puede seguir profundizando. Y cuando lo hagan, con barbijo y distancia social. Por favor", remarcó el jefe comunal.