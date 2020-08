Lunghi, recargado: "Que Olavarría y Azul digan lo que quieran"

El Intendente de Tandil, Miguel Lunghi, se refirió a las críticas que funcionarios de otras ciudades esgrimieron por la directiva de obligar a realizar una cuarentena de 14 días a quienes intenten ingresar a su municipio, con un criterio que no se condice con lo establecido por el gobierno provincia. El jefe comunal, por caso, considera que Olavarría es una zona de "brote epidémico" aunque desde este lunes se encuentra en fase 5.

"Hemos mandado cartas, nosotros y desde el Foro de Intendentes de la UCR, para no exista traslado de los efectivos policiales, porque traen contaminación. Nosotros ya tuvimos dos Covid de policías, que los aislamos en cabañas. Y ahora se sumó el caso de este que estuvo en la Chacabuco, con síntomas. Con esto no tenemos más remedio que decir que todos los que vengan de Azul, ahora van a ir a cuarentena de 14 días, sea quien sea”, planteó en una entrevista a ABCHoy Radio (89.1 FM).

En relación a las declaraciones de un funcionario azuleño, respecto de que en el servicio penitenciario de aquella ciudad, el virus llegó desde el efectivo de Tandil, el intendente lo cuestionó. "En Tandil no tenemos circulación viral, eso es claro. Llevamos cinco meses, no tengo ninguno en terapia, el hombre de 81 años ya está en su casa, no tenemos prácticamente internados, no tenemos un solo fallecido. Son cinco meses. Me parece que de acá no salió el virus. Si tengo que hablar (con el Intendente de Azul), con mucho gusto, no tengo inconvenientes, pero yo cuido a los tandilenses, con todos los aciertos y los errores”, planteó.

Asimismo afirmó: “Me manejo mucho con el comité científico que me da las pautas. Yo hago lo que tengo que hacer, ellos que piensen lo que quieran. Está demostrado con estadísticas, tenemos la fase 5 hace casi dos meses, hemos movido la economía, la producción y tenemos un estado sanitario bueno. Que Azul y Olavarría digan lo que quieran, no tengo ningún problema con ninguno de los intendentes”, apuntó.

El intendente fue consultado respecto a su tensa relación con Teresa García, Ministra de Gobierno de la provincia, con quien ha mantenido algunos cruces mediáticos. "La relación mía es buena, la de ella conmigo, no sé. Yo opino a favor de Tandil, con la autonomía municipal. Yo les dije que nosotros no somos el conurbano y yo podía flexibilizar muchas actividades para darle movimiento económico a la ciudad, con todos los cuidados”, recordó.

“Y también les dije que no pueden mandarme infectados a Tandil, aunque sean leves. Yo soy solidario y si usted me manda una cadera de Benito Juárez, un infarto de Rauch, lo operamos en Tandil; un paciente de Olavarría, lo opero en Tandil, o de Lobería, no tengo ningún problema. Pero si usted me manda una mancha de aceite que se desparrama, que después cuando se complique lo tengo que internar en el hospital, que lo tengo sano, dije que no. Pero no estoy en contra del gobierno, opino distinto en una posición. Por eso no firmé el convenio, como no firmaron muchos. Por eso pasé a ser el ‘intendente rebelde’”, recordó.