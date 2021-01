Cuáles fueron las notas más leídas del año en Infoeme

1- Alerta meteorológico: Defensa Civil recomendó no salir de las viviendas

El 4 de febrero por la noche se reportó un alerta meteorológico. Para Olavarría se esperaban tormentas con fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

El alerta fue de corto plazo fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y desde Defensa Civil recomendaron no salir de las viviendas. Finalmente, en nuestra ciudad no tuvo gran impacto, pero las localidades de Laprida y Lamadrid se llevaron la peor parte.

2- Los estafaron, les vaciaron la cuenta y ahora deben pagar un préstamo que no sacaron

Este año, el famoso "cuento del tío" estuvo a la orden del día, mucho más durante el contexto de encierro. Entre los tantos casos publicados por Infoeme, el de Milagros fue uno de los peores. El fraude se produjo utilizando el nombre de Anses.

La contactaron desde Córdoba y le dijeron que el IFE no le había sido otorgado por una saturación del sistema pero que le correspondía el pago. Como en mucho de los casos, la confianza radicó en que tenían todos sus datos. La estafa se consumó en un crédito de $300 que le robaron y ella debió hacerse cargo del pago de las cuotas.

3- “Reparación histórica” de jubilaciones, el nuevo intento de engaño en la ciudad

Las víctimas preferidas de los estafadores siempre terminan siendo los más humildes y los de mayor edad. Juega a su favor la necesidad de las personas. Y esta vez eligieron la “reparación histórica” para el engaño.

En ese caso contaban también con información detallada de la víctima y de la demanda que se encontraban llevando a cabo. En medio de la cuarentena por Covid-19, los delincuentes le dijeron que se acercaran a un cajero. Al darles el número de teléfono que los guiaría para acreditar el dinero se dieron cuenta que coincidía con el de otra estafa. Por suerte, no llegaron a robarles el dinero de su cuenta.

4- Video: el momento en el que se llevan un camión y auto a remolque

Este fue uno de los casos más desopilantes del año. Durante la madrugada de un domingo las autoridades de seguridad fueron alertadas por un hombre que se estaba llevando un camión con un auto a remolque desde un galpón. Tenía en su carga varias herramientas.

Allí comenzó una persecución cinematográfica. Los oficiales le realizaron para que redujera la marcha pero el conductor a la fuga hizo caso omiso a las mismas. Luego de una maniobra, el auto se desprendió y unas cuadras después el camión chocó contra un montículo de tierra. Un joven de 23 años quedó detenido por el hecho.

5- Los supermercados no podrán vender artículos no esenciales

En el contexto de cuarentena por la pandemia por Covid-19, algunos comercios debieron cerrar sus puertas de acuerdo con las fases dispuestas por la provincia de Buenos Aires. En otras etapas, los horarios se vieron sumamente reducidos.

Mientras en Olavarría se podía ingresar a los comercios de acuerdo con la terminación de documentos, el intendente Ezequiel Galli envió un pedido a los supermercados para no vender artículos no esenciales. De este modo, se cumplía con el pedido de los negocios para no ser perjudicados por los grandes mercados.

6- Le secuestraron el auto, fue al playón municipal y el vehículo estaba destruido

Otro de los hechos insólitos de este año sucedió en agosto. Un hombre fue al playón municipal para retirar su auto que le habían secuestrado. Cuando se acercó a su vehículo se encontró con que estaba totalmente destruido.

El inicio de la historia se remonta dos años atrás cuando chocó y el vehículo fue secuestrado por falta de papeles. Por cuestiones económicas, el trámite para recuperarlo se fue dilatando y al llegar al playón se encontró con un auto destruido, sin faja de secuestro y con el equipo de sonido robado.