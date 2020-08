Le secuestraron el auto, fue al playón municipal y el vehículo estaba destruido

El hombre llegó al playón municipal para retirar el auto que le habían secuestrado. Pero cuando se acercó al vehículo, empezó a agarrarse la cabeza. No era para menos: el Fiat Palio estaba destruido, con los vidrios rotos y las puertas abiertas. Enseguida descubrió que también le habían robado el estéreo.

Todo comenzó en mayo de 2018 cuando el dueño del auto chocó con otro vehículo. La Policía intervino en el accidente y secuestró el Palio al constatar que no tenía la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y el seguro estaba vencido.

El auto fue trasladado al playón municipal que limita con el barrio Belén, donde permanece secuestrado desde hace más de dos años. "Tardé mucho tiempo en iniciar los trámites por cuestiones económicas", explicó a Infoeme Jonathan Maneiro, el dueño del vehículo. "Ya pagué 16 mil pesos y aún restan otros 14 mil. Todavía no pude retirar el auto, tengo que esperar la autorización del Juzgado de Faltas", dijo.

Jonathan fue hoy al playón municipal y al acercarse al vehículo no podía creer lo que estaba viendo. "El vehículo está en condiciones deplorables, con los vidrios destruidos -contó-. No tenía la faja de secuestro y me robaron el equipo de sonido. Fui a pedir explicaciones y en el playón me decían que el auto había llegado así, en ese estado. Pero eso es mentira, el vehículo se encontraba en buen estado, sólo tenía dañado el paragolpes delantero. Pero ellos no quieren hacerse cargo de nada".

El damnificado adelantó que presentará una denuncia contra la Municipalidad. "Aclaro que me parece perfecto que me hayan secuestrado el auto por no tener los papeles, pero es injusto que me lo quieran devolver así. Es increíble cómo roban elementos personales y destruyen los autos en el corralón municipal. Esto es una problemática que viene desde hace años y nunca hubo una solución", sostuvo. Y agregó: "Desde Juzgado de Faltas me dijeron que la multa por la estadía en el playón me va a salir 100 mil pesos. Pero es una locura porque el vehículo vale 80 mil pesos".