Grave denuncia: afirman que hay 52 geriátricos sin habilitación en Olavarría

El Concejo Deliberante aprobó un nuevo pedido de informes al municipio para saber cuál es la situación de los geriátricos en la ciudad, después de que se denunciara que al menos 52 funcionan sin habilitación municipal ni provincial.

Según lo planteado, es la segunda vez que desde el cuerpo legislativo realizan un pedido de informes sin tener respuesta por parte del gobierno municipal. Desde la Comuna descartaron negligencia de los funcionarios a cargo de las habilitaciones.

Por su parte, según detalló el portal Infocielo, una importante funcionaria olavarriense denunció que antes del inicio de la pandemia, los asilos vivían una situación crítica debido a que en su mayoría ninguno estaría habilitado. Y dejó abierta la posibilidad de que sean más de 52 los hogares que funcionen sin autorización en la ciudad.

“Se conoce que hay 52, y podría haber más también. No hay certezas. No conocemos si han relevado a todos. Preguntamos si hay un área específica para tratar este tema con los inspectores capacitados, pero en el municipio no hay personal capacitado para hacer las inspecciones, ni antes ni ahora”, dijo.

Los concejales piden que el municipio haga los controles correspondientes para saber en qué situación se encuentran realmente cada uno de los asilos y en qué condiciones están respecto a los protocolos y medidas sanitarias impuestas por Nación y Provincia.