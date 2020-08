El hombre que duerme en Parque Mitre recibió donaciones y un trabajo temporario

Conmovido, el hombre que duerme en Parque Mitre se comunicó con Infoeme para agradecer los mensajes de aliento que recibió tras su pedido de ayuda y donaciones, y contó que "mucha gente" lo buscó entre la noche del sábado y la mañana del domingo para entregarle comida y frazadas.

"Me trajeron jugo, algo de comida, frazadas, y me ofrecieron un trabajo por 5 días", comentó el hombre de 38 años que pernocta en el parque ubicado en Almirante Brown al 2800.



No obstante, Rubén Silva dijo que todavía le faltan "muchas cosas" para sobrellevar la pandemia.

Con sus pocas pertenencias y su herramienta de trabajo, una máquina de cortar el pasto, se instaló recientemente en Parque Mitre donde pasa las noches más frías del año, en plena pandemia de coronavirus.

La ayuda de los vecinos contrastó su pedido a la Municipalidad de Olavarría, donde admite que fue ignorado. "No me ayudaron", lamentó.

Finalmente, pidió a los vecinos que le lleven "cualquier tipo de donaciones" al parque, donde lo pueden encontrar "casi siempre en el sector de los baños", e instó a las autoridades municipales a que le brinden asistencia.