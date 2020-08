Clases: habrá vacaciones de verano y advierten que la "reorganización" demandará 2 o 3 años

Así lo informó el ministro de Educación nacional quien además confirmó que no extenderán las clases durante las vacaciones y que no se promocionará de manera automática.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció el tiempo que llevará la reorganización rondará “de dos a tres años”, al tiempo que confirmó que los estudiantes culminarán la cursada a fin de año, como es habitual, y sostuvo que “va a haber vacaciones, la cursada termina a fin de año”.

El ministro reconoció que “la pandemia impacta en los aprendizajes y también psicosocialmente en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela”, que no es un año perdido porque “todos están transitando un proceso de aprendizaje, muy dispar, pero siguen aprendiendo, transitando un proceso de construcción de conocimiento. No es un año perdido porque veo el compromiso de los maestros y los chicos".

Asimismo con respecto al comienzo del el ciclo lectivo 2021, explicó: “Estamos trabajando la estrategia de promoción. No se va a promocionar el año automáticamente. Lo que hay que garantizar es el aprendizaje. Cuando se vuelva a las aulas vamos a tener que llevar una pauta de reorganización, donde primero vamos a tener que organizar los contenidos de cuarto para los futuros alumnos de quinto. Esa reorganización nos llevará dos o tres años”.

El funcionario destacó que este lunes reinician las clases presenciales unos 10.500 alumnos en la provincia de San Juan, en 14 de los 19 departamentos, y detalló cómo será la nueva escolaridad.

“Comienzan los últimos años. Es un aula donde hay que sostener el distanciamiento social. Se les da un kit con alcohol en gel y tapaboca. En esos 14 departamentos no hay circulación comunitaria. Los recreos serán por grados, escalonados y con la maestra atenta al distanciamiento social”, puntualizó. Y pronosticó: “San Juan va a confirmar mañana en la Argentina que un regreso seguro es posible. La escuela es un lugar seguro si se aplican los protocolos.”