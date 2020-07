Sergio Berni defendió al jubilado que mató a un ladrón: "Quisiera ser su abogado"

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, defendió al jubilado de Quilmes, que mató a uno de los tres ladrones que intentaron robarle en su casa. El mandatario dijo que “le gustaría ser su abogado” y también criticó a la Justicia por “mirar los derechos de los delincuentes”.

Luego de que se le dictara arresto domiciliario a Jorge Ríos de 71 años, por matar a un ladrón, el Ministro cuestionó que “hay una justicia que está mirando los derechos de los delincuentes que los derechos de la ciudadanía común”.

“Aparentemente actuó en legítima defensa, me gustaría ser el abogado del jubilado”, agregó en declaraciones a América TV que se está pasando “por una crisis de justicia que no tiene que ver solamente con la transparencia, tiene que ver con si funciona o no. Funciona mal, con pocos elementos y de manera desordenada”, sostuvo.

Por su parte, Axel Kicillof, no estuvo de acuerdo con el accionar de Ríos al utilizar una pistola para defenderse del asalto y dijo que “en un caso así lo mejor es no hacer nada. Estoy totalmente convencido de que el uso de las armas de fuego solamente es para aquellos que son profesionales, para la Policía”.

“Las estadísticas dicen que aquellos que usan armas de fuego en legítima defensa siempre corren más peligro de morir que el delincuente. Hoy le salió bien, pero le podría haber salido mal”, opinó el Gobernador. Igualmente aclaró: “No debería ir preso”.

El hecho ocurrió en Quilmes, el viernes pasado alrededor de las 5. Tres ladrones ingresaron a la casa de Jorge Ríos, mientras que el jubilado dormía, fue sorprendido por los asaltantes que le exigiéndole dinero, cuando de repente extrajo una pistola calibre 9 milímetros y le disparo al menos 6 balazos a uno de los tres, mientras que los otros lograron huir de inmediato.

Las imágenes de la cámara se seguridad, muestran un forcejeo entre el ladrón de 26 años, quien se encontraba desarmado, y Ríos que había tomado su pistola, cuando de repente el joven dejó de moverse.

De esa manera, el jubilado pasó el fin de semana detenido, y luego de esto fue beneficiado con prisión domiciliaria.