Empleados de la UTE: “Hay más de 100 familias que se están cagando de hambre”

Ya transcurrieron semanas desde que las fábricas locales volvieron a abrir sus puertas para trabajar con los protocolos. Una de ellas fue la construcción de la ampliación de L’Amalí.

Pero, según parece, no fueron todos los trabajadores de nuestra Ciudad quienes pudieron volver a sus puestos de trabajo. Este viernes, alrededor de 20 personas se nuclearon en la Municipalidad buscando respuestas a su pedido: volver a trabajar.

Matías, uno de los obreros de la construcción, dialogó con los medios presentes y explicó que fueron recibidos por Hilario Galli: “se comprometió a atendernos y entonces comentó que le iba a decir a Galli lo que le estamos planteando. Nosotros queremos ingresar a laburar, no estamos pidiendo nada raro”.

Hay más de 100 familias que se están cagando de hambre hoy en día afuera de la obra

“Ahora nos vamos a dirigir al Ministerio de Trabajo por la mal liquidación que nos están haciendo, y porque los que están con ART los dieron todos de baja, así que vamos a averiguar eso también” continuó con su relato, angustiado por la situación a la que están siendo sometidos por la empresa para la cual trabajan.

Matías también hizo hincapié en que las condiciones están dadas para que vuelvan a sus puestos de trabajo, pero que “no hay explicaciones, dicen que hay un protocolo pero está parado hace tiempo. Hay mucha gente laburando, menos nosotros”. También se permitió dudar del rol del gremio en esta situación: “no sé si será porque no somos afines al gremio, o no sé. Estamos agremiados pero no compartimos las ideas”.

Ya no sabes que pensar, porque no nos dejan entrar y somos los mismo de siempre. Acá nunca se pidió nada raro

Al ser consultado sobre la situación económica que están atravesando, Matías detalló que “lo único que nos están pagando es ponernos como anticipo de sueldo. Pasó que la quincena pasada que nos pagaron $15 mil y a la otra nos lo descontaron” y agregó “no pudimos cobrar ninguna ayuda del Gobierno. Estamos atados de pies y manos”.

"Somos de la UTE, es una fusión entre Cartellone y los chinos. Seguimos siendo empleados de la empresa, y estamos acá pasándola mal” indicó el trabajador.

Por último, concluyó en que “los lugares de los chinos que están trabajando los podríamos estar ocupando las 100 familias que estamos cagados de hambre”.

Luego, los trabajadores marcharon al Ministerio de Trabajo, donde están siendo recibidos en grupos de cinco personas para poder revisar las situaciones salariales de cada uno.