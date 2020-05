Este sábado, una vecina se comunicó con Infoeme para denunciar el estado de “abandono total” del edificio de la institución. La mujer explicó que ya realizó llamados al Consejo Escolar y a Obras Públicas, pero que “todos se lavaron las manos, nadie tomó el reclamo, nadie se hizo cargo de esta situación que no es menos grave que la pandemia que atravesamos”.

Denuncian falta de mantenimiento de la ex Escuela Nacional: "Todos se lavan las manos"

Este sábado, una lectora de Infoeme se comunicó para denunciar el estado de “abandono total” del edificio de la Media N° 8, ex Nacional.

En la carta escrita, la vecina de nuestra Ciudad comenzó comentando que “he arbitrado todos los medios a mi alcance y no he tenido respuesta alguna por parte del Estado Público”.

Según detalló “los pastos están altísimos, la gente tira basura, sumado a que se encuentra ubicada a escasos metros de la vera del arroyo”, lo cual hace que “proliferen los roedores, mosquitos, entre otros”.

La mujer explicó también que, tras comunicarse con el Municipio, le dijeron que “era un tema del Consejo Escolar, pero que iban a comunicar con el encargado de parques” y agregó que, al ver que pasaban los días y no se resolvía “mandé mail a la Municipalidad, que atentamente me respondieron lavándose las manos de la situación”.

Por su parte, señaló que desde el Consejo Escolar tampoco recibió respuestas, y detalló que “todos se lavaron las manos, nadie tomo el reclamos, nadie se hizo cargo de esta situación que no es menos grave que la pandemia que atravesamos”.

Es vergonzosa la irresponsabilidad con la que se manejan. Vivimos en una ciudad donde el Consejo queda a escasos metros del Municipio ¿Tanto cuesta resolver esta situación?

Por último, la vecina recordó que desde Bromatología se realiza una campaña de prevención del dengue, donde “entre las recomendaciones que da está la de mantener corto el paso. Ahora me pregunto ¿Solo los particulares deben cortar el pasto, en los espacios públicos no aplica?”.