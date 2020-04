“Somos profesionales autónomos y necesitamos seguir trabajando”

Nuevamente, tal cual se planteó hace una semana, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se reclamó el “el restablecimiento total del funcionamiento del sistema, a través de herramientas tecnológicas que garanticen el pleno y real acceso a la justicia”. Tal es así que en las últimas horas se elevó un escrito formal dirigido directamente al gobernador Axel Kicillof buscando que se levante el actual asueto que fue impuesto desde hace ya varios días desde la Suprema Corte de Justicia.

“La protección del Estado de Derecho supone el funcionamiento pleno de los tres poderes”, es el nombre del escrito que fue firmado por la entidad que nuclea los 20 Colegios de Abogados de todo el territorio bonaerense. Es por ello que Infoeme dialogó con el doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio Departamental Azul, del cual depende Olavarría. “Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales pueden llevar adelante teletrabajo, sin riesgo alguno. Los médicos, policías y recolectores de basura están en mayor riesgo que una persona que trabaja desde su casa o despacho sin atención al público”, sentenció.

“Somos profesionales autónomos y necesitamos poder seguir trabajando y que los expedientes sigan avanzando”, continuó el abogado tandilense apoyando cada uno de los apartados del escrito elevado desde el Colegio provincial, donde se enfatizó que son alrededor de 65 mil los trabajadores y trabajadoras que se encuentran detrás del reclamo. “Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, como el aislamiento dispuesto, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra Provincia”, subraya el comunicado.

Obviamente en el planteo no se elude todo lo referido a la pandemia, no sólo los perjuicios que han generado a la labor, sino también los cuidados que deben realizar para que no avance el virus. . “Queremos que se garantice la salud de todas las personas, con los recaudos y protocolos que existen para realizar diferentes trabajos, pero nada impide que se trabaje desde las casas o despachos sin atender al público, utilizando la tecnología en su máximo desarrollo”, siguió Argeri.

Sobre esto último refirió que hace ya varios años, más precisamente desde el 2012, que se puso en marcha la firma certifica o Token, a la par de las capacitaciones para saber cómo utilizar esa herramienta. Sin embargo, la disconformidad radica en que nada de eso sirve sino tiene su correlato en la puesta en marcha en su del Poder Judicial “en su pleno funcionamiento, debiendo salir del asueto y de los órganos judiciales de turno para poder tratarse todas las temáticas y resolverse todos los planteos y requisitorias que se realizan, en pos de garantizar los derechos de la ciudadanía”, indicó. “Hoy nos encontramos en condiciones de poder seguir ejerciendo, siempre y cuando el Poder Judicial esté en pleno funcionamiento”, finalizó Argeri

“Hoy no tenemos acceso a nuestro trabajo, a la representación, asesoramiento ni defensa de los justiciables y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias. Esta situación merece ser modificada, no puede sostenerse en el tiempo la idea de un país en el que el Poder Judicial esté de asueto. La protección del Estado de Derecho implica el funcionamiento pleno de los tres poderes”, concluye el comunicado que la entidad bonaerense elevó en las últimas horas al Gobernador.