Corona Virus: La Corte recomendó no compartir mate ni celulares

Mientras desde distintos sectores se busca frenar, o al menos apaciguar, la paranoia con respecto al Corona Virus, una comunicación emitida desde la Corte Suprema de la Nación parece ir sentido totalmente contrario, ya que recomendó, por ejemplo, no compartir mate o celulares.

Entre las recomendaciones figuran vacunarse contra el virus de influenza; limpiar los filtros de aire acondicionado en forma frecuente; ventilar los ambientes en forma regular; y lavarse las manos frecuentemente o con jabón en gel o alcohol en gel, así como después del contacto físico y antes y después de comer.

En el comunicado, la Corte indica: "Ante la difusión de la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Wuhan (China), este departamento ha considerado actualizar las recomendaciones para la prevención de las infecciones respiratorias agudas y las medidas de alerta tendientes a disminuir los riesgos de contagio en los empleados del Poder Judicial de la Nación".

Y agrega: "Dado que por la jurisdicción de los tribunales de primera instancia de competencia federal a menudo tienen contacto con personas extranjeras, se recomienda que consideren las medidas de prevención de enfermedades respiratorias especialmente con los viajeros desde China (Wuhan). Asimismo se recomienda que todos los empleados del Poder Judicial de la Nación la necesidad de consultar con su médico ante una infección respiratoria aguda – síndrome febril con cuadro respiratorio- especialmente si ha viajado recientemente (dentro de los 14 días) a China o si tuvo contacto con un viajero de esa zona".

Prohibido el ingreso

Por otra parte, también en las últimas horas se conoció que un importante número de dueños de supermercados chinos no puede retornar a nuestro país por las medidas preventivas por el Corona Virus. La novedad fue confirmada, precisamente, desde la Cámara que los nuclea.

"Cerca de 500 personas fueron a pasar las fiestas junto a sus familias en China y los agarró el coronavirus y ahora no están pudiendo regresar al país", explicó Yolanda Durán, la presidenta de esa entidad, en diálogo con medios capitalinos. "Dicen que primero deben estar 40 días en cuarentena y después 15 días más. Son protocolos sanitarios que impone China", agregó en una entrevista con radio Rivadavia.

Según añadió, más allá de los plazos por la cuarentena y otros cuidados, la información que tienen "es que todas esas personas no podrán volver al país hasta que el tema del coronavirus no esté estabilizado". A la par, expresó que "no hay impacto en Argentina en los supermercados chinos por el coronavirus porque hasta el momento no hay nada. Las ventas bajaron porque no hay plata, no por el virus", explicó Yolanda Durán.

Por último, narró que "se planteó un protocolo sanitario para estar prevenidos" y que "en los supermercados no hay que darse besos y no estrellarse las manos para prevenir un poco, nada más".