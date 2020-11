El 80% de los ocupantes de Guernica aceptaron retirarse

Después del desalojo en el predio ubicado en Guernica, el predio que estaba usurpado desde julio pasado, el 80% de los ocupantes aceptaron retirarse. “Hasta ayer a la noche se trabajó y se logró en estos dos meses un acatamiento a las posibilidades que estaba ofreciendo la provincia de un 80%. La gente que se quedó yo entiendo que estaba motorizada por alguna otra intención”, señaló Gustavo Ferri, el secretario de Atención y Orientación Ciudadana de la Defensoría del Pueblo Bonaerense.

De acuerdo a la información brindada desde este organismo, el operativo comenzó a las 5:40 de la madrugada del jueves. Del mismo participaron alrededor de 4.000 efectivos policiales. “Hubo alrededor de 250 personas que no se resistieron demasiado y se fueron del predio. A las 6:30 el predio estaba desocupado en casi toda su extensión. Después se ha dado en las inmediaciones del predio un enfrentamiento con manifestantes”, agregó Ferri en diálogo con AM 1270 Radio Provincia.

El operativo policial terminó con 35 manifestantes detenidos y un herido, luego del enfrentamiento fuera del predio de Guernica. “Un porcentaje menor, que es el más ruidoso, no estaba movido por la necesidad sino que estaba movido por algún otro interés. Pero la mayoría de la gente estaba ahí porque era la última solución que encontraba. El estado solucionó en un 80% el déficit que estaban teniendo”, indicó el secretario.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo hizo referencia al procedimiento judicial por el cual se produjo el desalojo durante esta madrugada. Indicó que se cumplió con el protocolo establecido por la ley. “Si se hubiese anunciado es probable que algún grupo movido por un tema político hubiese querido también ingresar”.

“La gente en su mayoría es gente de bien que fue buscando una solución. Es gente que necesitaba. En ese sentido se trabajó mucho con ellos”, contó Ferri sobre los ocupantes del predio. Agregó que en su mayoría recibieron soluciones por parte del estado provincial. “Nadie voluntariamente va a tener este tipo de actitud, sobre todo que van a un lugares en los que no la pasan bien. El predio es un lugar que se inunda, donde no hay ningún tipo de servicio, donde no se puede higienizar nadie. Es realmente una condición muy precaria en la que están y eso es movido por una extrema necesidad”, resumió sobre la situación habitacional que viven los ocupantes.