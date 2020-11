Denuncia de usurpación y violencia en el barrio Facundo Quiroga II

Una vecina del barrio Facundo Quiroga II se comunicó desesperada con Infoeme para exponer una caso de usurpación. La mujer contó que le alquiló una habitación a una joven que la terminó echando de su propio hogar

“Hace tres meses que estoy con mi casa usurpada”, contó Andrea, la damnificada, a este medio.

La mujer contó que comenzó a alquilar "una piecita" a una joven que "de un día para el otro" le negó el ingreso a su domicilio y ejerció violencia contra ella."Me dijo que no tenía nada que hacer ahí y me echó”, lamentó

Después de ese episodio, la mujer quedó en la calle, acudió a la justicia y a la Municipalidad de Olavarría donde no encontró nadie que la ayude. Entonces decidió enviar una carta documento, para agilizar los procesos legales.

“Mandé una carta documento, hablé con la secretaria de Galli y me dijo que ellos no tenían nada que ver, que era a justicia la que tenía que actuar ahí. Ya no sé qué hacer”, contó la vecina, que hace tres meses -más precisamente, desde el 23 de julio- no puede volver a su casa de la calle 14 del barrio Facundo Quiroga II.

“Se quedaron con todas mis cosas, con la heladera, la cocina, hasta con los documentos de mis hijos… Ahora estoy durmiendo en un colchón, en una piecita que me prestaron unos amigos”, contó la mujer, que lo único que pudo “llevarse” fue una muda de ropa y algunas pocas cosas “al pasar”.

“Lo único que quiero es poder tener mi casa, las escrituras están a mi nombre, no sé qué más hace falta, no puedo seguir así”, concluyó.