Descontento en el sector turístico por el plan Previaje: "Hay muchos grises"

En medio de la incertidumbre y el parate que vive el sector del turismo producto de la pandemia, el Gobierno Nacional lanzó el programa “Previaje”, que permite la devolución del 50% de los gastos en turismo realizados hasta el 31 de diciembre de este año en destinos locales, un reintegro que debe ser utilizado durante 2021, también en gastos turísticos dentro de la Argentina.

Pero desde el sector turístico todavía sigue el descontento, ya que muchos de los operadores del rubro afirman que esto no significa una solución a la difícil situación económica que el sector está atravesando producto de la pandemia.

"Estamos recibiendo consultas, no a lo loco, como yo suponía, o como decía el gobierno sería. La gente todavía está temerosa y nosotros, a su vez, temerosos de venderlo, porque la realidad es que no se sabe qué operador mayorista va a quedar en pie ni tampoco se sabe cuándo se van a habilitar los vuelos para el turismo, porque por ahora están habilitados pero sólo los sanitarios, no para turismo. El Ministerio de Transporte dijo que iban a volver los vuelos de cabotaje y los micros de larga distancia, pero sólo van a poder viajar los que tengan que hacerlo por motivos de salud”, dijo una referente del rubro de turismo olavarriense.

La “desconfianza” de algunos referentes del sector con el programa lanzado por el gobierno remite, principalmente, al hecho de que “no estén las condiciones dadas” para implementar la dinámica que propone el programa. “Todavía no hay protocolos y seguimos sin aperturas de fronteras, con vuelos sólo para esenciales, con micros de larga distancia que todavía no están reglamentados, y con este tipo de cosas que tiran a la tribuna, pero no ponen nada en claro, mientras tanto nosotros seguimos pagando alquiler, pagando empleados, afrontando todos los gastos de un negocio”, aseguró la licenciada.

“Otra de las cuestiones importantes es que todavía no haya protocolos, muchas provincias no tienen nada armado. Todavía no sabemos si vamos a ir a Córdoba de vacaciones y nos vamos a tener que quedar 14 días en cuarentena, aislados, es terrible. Yo estoy sin hacer nada todavía, algunos colegas tienen abierto, pero las consultas que tienen son muy pocas”, afirmó el agente de turismo.

Los detalles del programa fueron oficializados a través de la Resolución 456/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Desde la cartera que conduce Matías Lammens explicaron que “en el escenario post pandémico, el turismo será un dinamizador de la economía y el consumo regional en función del rol redistributivo que por naturaleza tiene la actividad turística, por lo que requiere del apoyo y soporte del Estado Nacional en lo inmediato para continuar siendo un factor insoslayable de desarrollo local, y torna preciso la toma de medidas afines al sostenimiento y promoción de una pronta recuperación del sector”.

De esta forma, se justificó la reglamentación del programa que consiste en que por cada compra anticipada -ya sea en agencia de viajes, alojamiento, pasajes u otros servicios turísticos- realizada hasta el 31 de diciembre de este año para viajar por Argentina en 2021, se recibirá un crédito equivalente al 50% de las compras realizadas. Una vez realizado los gastos relacionados al turismo de manera anticipada, el usuario debe ingresar en la web oficial de “Previaje”, completar datos personales y la información sobre el viaje a realizar adjuntando los comprobantes. La solicitud debe efectuarse en un plazo de hasta 30 días, desde la fecha de realizada la compra.

“Hay muchos grises con esta nueva ley que se aprobó. Si vos como agente de turismo tenés una facturación del 30 por ciento superior a la del año pasado, te sacan el ATP, la ley no está clara”, afirmó la fuente consultada, quien agregó que sus colegas del rubro “están esperando desde hace más de siete meses que esto se reactive”.

Según se precisó este miércoles en la resolución publicada en el Boletín Oficial, al reintegro puede acceder cualquier persona a través de su CUIT o CUIL, mayor de 18 años, que cumpla con los pasos de verificación de identidad y declare un domicilio en la Argentina. El crédito estará disponible a partir de la fecha del viaje o de prestación del servicio y hasta el 31 de diciembre de 2021.

El beneficio aprobado tiene un tope de 100 mil pesos. El reintegro del 50% se acreditará en una billetera electrónica o en una tarjeta precargada expedida por el Banco Nación. Los comercios luego deben aceptar tarjetas Mastercard o cobro mediante código QR para la Billetera Electrónica BNA+. No obstante, se aclaró que “no generarán beneficio ni estarán alcanzadas por el Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales aquellas compras anticipadas por un importe total menor a 1.000 pesos”.

“Es para promocionar los viajes para el interior del país. Por ejemplo, vos tenés un viaje de 40 mil pesos, el gobierno te devuelve 20, para usar en un próximo viaje o en el lugar de destino, no lo podés gastar antes. Ellos te lo van a acreditar en una cuenta que vos tenés que ingresar. De todas maneras todas las agencias de Olavarría vamos a estar habilitadas, vamos a estar todas unidas en esto, tirando para adelante como siempre”, concluyó la referente local.