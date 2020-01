Trabajadores y trabajadoras de la empresa de transporte concentraron fuera de la oficina central para reclamar por la paga de sueldos, aguinaldo y horas extras. Señalaron que “hasta ahora no hubo ninguna novedad”.

Comenzó el paro: "Hasta que no esté la plata en los cajeros, no vamos a retomar el servicio"

Este miércoles, trabajadores y trabajadoras de la empresa de transporte Ola Bus comenzaron un paro por tiempo indeterminado.

Tal como habían adelantado en dialogo con Infoeme, los reclamos tienen como puntos centrales el pago de los salarios, del aguinaldo y de las horas extras de los últimos tres meses.

Es por ello que, en el marco de la medida de fuerza, se concentraron en las afueras de la oficina de Ola Bus, donde aguardan respuestas.

Destacaron que “hasta ahora no hubo ninguna novedad” y aclararon que “hasta que no esté la plata en los cajeros, no vamos a retomar el servicio”.