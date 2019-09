La semana política: el cabeza a cabeza entre Galli y Aguilera

La intendencia se contará, al menos en el escenario de hoy, voto a voto. Los dos son concientes de que pueden ganar...y de que pueden perder. Los sondeos los muestran a un punto de diferencia sumado al margen de error. Galli, por todos lados. Aguilera y su importante reunión con Alberto Fernández. Eseverri no solo se muestra más: golpea más. Arranca la gira del “Sí se puede” ¿en la búsqueda del milagroso balotaje o manotazo de ahogado?

Alexis Grierson

@alexisdechillar

La campaña está lanzada, y si bien el clima aún no existe, las constantes actividades muestran a los candidatos literalmente en todos lados. Algunos “estados de situación” (o sondeos) dan cuenta de una realidad: van a contar hasta los votos rotos, pelearán todos y cada uno de ellos. Las estrategias y el cuerpo a cuerpo se complejizan: sueltos, dicen, hay como máximo “15% de votantes”. Repasemos.

Tenemos los que creen que ganar la calle, caminar por la ciudad, es la llave para la victoria. Algunos consideran que la presencia en los medios es clave. Otros, que esa clave estará en las redes, en Whatsapp, en el mundo virtual. Más consultores consideran que la mezcla de los tres factores da el producto final. Los principales candidatos, a su modo, aprovechan todas estas variables para meterse en la carrera.

Con Galli y Aguilera a la cabeza, los candidatos están literalmente en todos lados. Desde el actual intendente en cuanto acto de gestión se cruce (tarea desgastante si las hay) pasando por Aguilera que sigue de recorrida por barrios y empresas, buscando votos de indecisos, los dos intentan ganar la calle y mostrarlo en redes sociales.

A todo esto se le suma una actividad trascendental para uno de ellos: el candidato a Intendente del Frente de Todos estuvo con el candidato presidencial, Alberto Fernández, en una reunión de planificación de campaña y de temas de gestión, dando cuenta de la importancia de que “Olavarría esté alineado con el proyecto de país que se viene” en palabras del propio Aguilera.

En el análisis, la foto es importante: el candidato del Frente de Todos necesita recuperar votos del corte de Alberto Fernández que le permitan acercarse, lo máximo posible, a los 40 puntos, una cifra que en este contexto prácticamente lo pondría con serias chances de obtener la intendencia. Con este panorama, se podría afirmar que Aguilera busca los votos que, en el desglosamiento de números, terminaron yendo a José Eseverri.

Galli, por su parte, muestra gestión, gestión y, por si faltara algo, también gestión. Sabe que Aguilera está en una “ola” y busca mostrar de manera clara todo lo que se ha hecho en estos 4 años. Algunos cuestionan, otros critican, pero se han realizado avances en algunos sectores. También, sabiendo que no cuenta con Mauricio Macri, ni casi que tampoco con María Eugenia Vidal, aunque tratarán de trabajar en conjunto dado que Vidal ganó en Olavarría.

Y si de números hablamos, aparecieron algunas cifras: tras el lío económico, la devaluación, y una crisis que parecía llevarse puesto todo, Macri mantuvo (al menos en un promedio de sondeos a los que accedió Infoeme) su intención de voto en cifras similares a las que obtuvo en las PASO, siempre perdiendo con Alberto Fernández. Mismo caso Vidal: también se mantuvo y supera, por muy poco (cifras de empate técnico) a Axel Kicillof.

Lo local es lo interesante. Galli y Aguilera están en cifras de empate técnico, ratificando la sensación de los últimos días: se definirá voto a voto. Los sondeos hablan de un crecimiento del candidato del Frente de Todos, y una pequeña suba del intendente de Juntos por el Cambio. Si tenemos en cuenta el habitual margen de error en los sondeos, las cifras dan un empate técnico cerca de los 40 puntos cada uno.

Con un agregado. En diálogo con los espacios protagonistas de la elección, los dos tienen en claro no sólo que están a un paso de ganar, sino que por nada -realmente nada- pueden perder. Y que la elección se definirá voto a voto, por lo cual para conseguir a aquellos que quieran acompañarlos tienen que recorrer casa por casa para convencer a los indecisos, a los que no fueron a votar, o a los que votaron a un espacio que quedó afuera o que no termina de representarlos.

Otro dato para nada menor son los porcentajes de esos ciudadanos que aún no definieron su voto: por un lado, están los sufragios de los espacios que no estarán en octubre (como el POT, el Frente NOS), sumado a un pequeño porcentaje de votos en blanco que, estadísticamente, tiende a votar a una fuerza luego de votar en blanco. Si a eso se le suma otro porcentaje de gente que no fue a votar en agosto e irá en octubre, tenemos más de 10% de votantes “sueltos”. Con otro agregado: tanto Aguilera y Galli consideran que Eseverri perderá, de agosto a octubre, un porcentaje cercano al 5%. Pero hay que hacer una salvedad…

...si Eseverri los deja: el ex intendente y candidato del lavagnismo se mueve con una intensidad similar a la de Galli y Aguilera, se muestra con vecinos de barrios y localidades del Partido, y es mucho -pero mucho- más crítico del resto de los candidatos. Del “Macri es Galli” al “Municipio no es una escuela para improvisar” Eseverri tiene una campaña mucho más personal y anclada en su experiencia como jefe comunal (2007-2015). Tanto, que sus candidatos quedaron en un segundo plano, y todo el peso de la presión de la candidatura subyace en él. Y sí, le pega a Aguilera, pero en realidad quiere mantener los votos de Alberto Fernández que fueron a él, y además, rasguñar de los otros candidatos. ¿Entonces? Critica mucho más a Galli.

El objetivo público es mantenerse y sumar algo más. El objetivo más modesto es mantenerse: estar cerca de los casi 20 puntos que obtuvo en la PASO.

Diferencia clave con el 2015: hace cuatro años tras las PASO había muchos más votos “sueltos”. Tal es así, que Galli creció más de 20 puntos en dos meses, y Eseverri aumentó su caudal en un 12%. Este año, la cuenta da, como mucho, 15% de votos a buscar. ¿Habrá un movimiento extraño o sorpresivo en lo que queda de este mes?

Todos siguen apostando al debate de Ingeniería. Con prudencia, algunos con más ganas y otros con menos, la organización avanza y la fecha se acerca, siendo el 8 de octubre el “Día D”. Los cuatro candidatos se verán las caras en un debate que, como sabemos, no suele mover las agujas de los votantes pero que puede sorprender con alguna declaración, algún anuncio o contrapunto. Hay que seguirlo de cerca.

“Sí, ¿se puede?”

Macri, apostando a su raíz del timbreo, al cara a cara con la gente, y el “correr de atrás” lanzó “Sí se puede” una mega gira que lo tendrá en 30 ciudades del país, con 30 movilizaciones. Algunos, en tono de humor, dijeron que es “la gira de despedida” y suena a eso. Pero apostando a los orígenes, buscan lograr el objetivo cumplido justamente hace 4 años: llegar a un milagroso balotaje.

Las movilizaciones arrancan por estos días en Capital Federal, y terminarán un día antes del cierre de campaña en Córdoba, lugar donde el presidente se hizo fuerte en las PASO. Bueno, en la única provincia donde ganó.

Los objetivos, aunque los nieguen, siguen siendo parecidos al post 11 de agosto: la máxima es rasguñar el balotaje y apostar a una gran épica en noviembre. La mínima es no perder su principal bastión, Ciudad de Buenos Aires. Lugar donde, en caso de mantenerse en la Jefatura de Gobierno, Larreta se trasnformará en el líder del Pro pos Macri.

Pero para hablar del pos macrismo, falta mucho. Primero tendremos debates, elecciones, definiciones, y un futuro bastante certero en algunos puntos, de final abierto en otros.