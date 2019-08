Eseverri crítico con Galli: “No entiende la realidad”

José Eseverri encabezó este jueves una reunión con candidatos, coordinadores de equipos técnicos y militantes donde analizó la realidad política luego de las PASO y comenzó a trazar las estrategias para encarar la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre.

El ex jefe comunal alentó a los militantes a salir a la calle “a decirle los olavarrienses que somos la mejor opción para la Olavarría que viene.”

Acompañaron a José Eseverri, los candidatos a concejales José González Hueso, Claudia Bilbao y Cristián Delpiani, el candidato a Diputado Provincial Einar Iguerategui y la candidata a Diputada Nacional Liliana Schwindt.

Eseverri lanzó fuertes críticas al intendente Ezequiel Galli y pronosticó “el final” de la coalición de Gobierno. “El gobierno de Cambiemos recibió un palazo y no le puede ofrecer futuro a los argentinos, a los bonaerenses y a los olavarrienses”, dijo Eseverri.

Relató Eseverri: “el primer acto de Galli después de las elecciones fue anunciar que va a entregar tablets a los jubilados. Eso es no entender lo que le pasa a un jubilado de Olavarría que gana 11 mil pesos por mes, es no entender a la gente que va al Hospital y no la atienden, es no entender a la gente que va a la sala y no la atienden, es no entender que la gente no encuentra un medicamento y se va a peregrinar por las farmacias” y agregó: “tenemos un Intendente que no entiende la realidad”.

En este sentido, destacó: “si nosotros creemos que Olavarría tiene que seguir Gobernada como hasta ahora estamos defraudando la historia de Olavarría, nuestra propia historia y las aspiraciones de la gente. Tenemos que remarcar con mucha firmeza que Olavarría necesita ser gobernada de otra manera. Porque estamos gobernados con gente que no ha tenido ningún contacto con la realidad. Tenemos que tener una clara actitud militante para decirle a la gente, con mucha energía, que no es lo mismo votarlo a Galli que votarnos a nosotros.”

No hay que condenar a Olavarría a este presente que no satisface a nadie pero que nos puede dar un futuro mucho peor del que tenemos

Dijo Eseverri: “un gobierno de Galli con un gobierno de Kicillof como Gobernador y Fernández como Presidente es un gobierno impensable. Galli ha sido un Intendente que todo el tiempo les ha hecho caso a su Gobernadora y su Presidente, sin enfrentar ningunas de las decisiones que afectó a Olavarría y sin defender los intereses de la ciudad. Tenemos que tener autoridad política, tenemos que tener coraje político y buena administración. Sin esas cosas no vamos a poder sacar adelante a Olavarría ni ayudar a los olavarrienses a vivir mejor” sostuvo.

Somos la mejor opción para los olavarrienses que piensan en su ciudad y que piensan que Olavarría se puede gobernar distinto

Sobre el contexto nacional y provincial tras la derrota del oficialismo José Eseverri dijo: “el Presidente le erró en todo lo que hizo esta semana, esto de echarle la culpa a la gente desde el resentimiento es un enorme error político y además nos deja a los Argentinos absolutamente desprotegidos. Lo menos que queremos de nuestros gobernantes es que nos acompañen. Si el que nos Gobierna, después de una elección, responde con enojo, echándonos la culpa porque votamos mal, estamos sonados como país.”

En este punto, y sobre el final, destacó la figura del candidato a Presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna: “creo en la madurez de muchos sectores de la política argentina, creo en la capacidad del espacio político que integramos y encabeza Roberto Lavagna y en la oportunidad que tenemos en esta elección. Consenso Federal actuó con enorme responsabilidad a partir de lo que sucedió el domingo pasado y lo digo por Roberto Lavagna, por Urtubey y por Bali Bucca. Creo que es la hora de ponerle el hombro al país, demostrar que hay futuro, que hay un futuro con racionalidad y no con enojo y que hay un futuro con ideas que nos plantee un país totalmente distinto. Roberto Lavagna tiene que salir directamente a competir con los votos de Cambiemos, porque es el lugar que hay que ocupar.”