“Finde” con mucho fútbol en las canchas olavarrienses

Entre sábado y domingo venidero habrá acción para Inferiores, femenino y Primera División.



El próximo sábado dará comienzo el Torneo Clausura de Inferiores. El certamen se jugará a una rueda todos contra todos (9 fechas) y el ganador de la misma jugará con los recientes campeones para definir al mejor equipo del 2019, en cada una de las categorías.



Ya en la jornada dominical será turno de las mujeres y la Primera División con la tercera fecha del segundo torneo del año.



El cronograma completo será:



Inferiores:

Sábado 24

San Martín vs. Racing - Desde las 11:00, en 10, 9, 6 y 7

Estudiantes vs. Sierra Chica - Desde las 11:00, en 10, 8, 7 y 6

El Fortín vs Embajadores- Desde las 10:30, en 10, 8 y 6

Hinojo vs. Ferro - Desde las 11:00, en 10 9, 8, 7 y 6

Luján vs. Loma Negra - Desde las 11:00, en 9, 8, 7 y 6



Miércoles 29

El Fortín vs. Embajadores - Desde las 18:30, en 9

El Fortín B vs. Embajadores - Desde las 19:30, en 7

Estudiantes B vs. Sierra Chica - Desde las 19:00, en 7

San Martín vs. Racing B - Desde las 19:00, en 7



Primera y Reserva:

Domingo 25

Hinojo vs. Atl Estudiantes 13:30 - 15:30

Ferro vs. Loma Negra 13:30 - 15:30

El Fortín vs. Racing 13:30 - 15:30 (Sin visitantes)

San Martín vs. Embajadores 14:00 - 16:00

Sierra Chica vs. Cosecha Mundial 14:00 - 16:00



Femenino:

Domingo 25

Estadio: Santa Agueda

10:00 CEF N°44 vs. Ferroviario

11:15 Nicolás Avellaneda vs. Tres Hermanos

12:30 Luján vs. CEF N°100

13:45 Racing vs. Ferro

15:00 Provincias Unidas vs. Loma Negra

16:15 Pueyrredón vs. Muñoz

Sub15:

11:30 Racing vs. Hinojo

12:30 Ferro A vs. CEF N°44

13:30 Pueyrredón vs. CEF N°100

14:30 Ferro B - El Fortín