Infoeme | Política | José Eseverri - 10 de Agosto de 2019 | 13:36

Eseverri desmintió haber tenido un accidente y dijo que auxilió a un vecino

Lo hizo ante la viralización de un video- en tono burlón- filmado desde un automóvil en el que se ve al ex intendente junto a un automóvil que cayó a una zanja en la autopista Fortabat. “Un vecino tuvo un accidente. Muchos, entre los que me encontraba, nos acercamos a auxiliarlo dado que en el auto había una mujer con un pequeño” dijo y remató: “Otros quisieron pasarse de graciosos difundiendo cosas que no son, insultando y sin siquiera bajarse a colaborar con estos vecinos”.