El radicalismo local se rompió: un sector pegó el portazo

Mediante un comunicado emitido en la tarde de este miércoles y que lleva la firma de Mercedes Germillac y Leonardo Bretti, representantes de una facción del radicalismo local, anunciaron que romperán la UCR por "diferencias" tras el acuerdo en la Convención Nacional de seguir en Cambiemos.

Tras aclarar que “hemos respetado con mucha prudencia los tiempos orgánicos, aún a sabiendas de nuestra parte que no íbamos a coincidir con las decisiones o resoluciones que de allí surgiera” catalogaron de “inconsistente” la postura de la UCR con respecto a continuar en Cambiemos.

“Hoy no podemos ser orgánicos queridos correligionarios. La democracia del partido en estos tiempos ya no existe; si existiera como tal; las definiciones se hubieran tomado en el espacio de las Convenciones y no por afuera como ocurrió en ambos casos. Estas prácticas muy lejos están de la otrora UCR que se visualizó siempre como garantía de democracia”.