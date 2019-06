El reclamo por Alejandro y Santiago llegó a las calles de la ciudad

Decenas de personas marcharon y llegaron al centro local, para que el pedido de respuestas gane aún más visibilidad. Alejandro viajó esta mañana a Capital Federal, donde el próximo jueves sería sometido a una cirugía. El dato no menor es que aún no saben si llegarán las prótesis que necesita para su recuperación. “No tenemos certeza de nada”, se quejó tu tía.

Con el inicio de la tarde de este lunes comenzó la manifestación frente al Sindicato de Choferes de Camiones, donde familiares y amigos del vínculo más cercano de Alejandro Barrionuevo se juntaron para reclamar por el arribo de las prótesis y una clínica para que el joven pueda avanzar con su recuperación.

Sin embargo, y tal cual lo narraron en las últimas horas en una entrevista a solas con Infoeme, ese no fue el único reclamo que pudo verse esta tarde, sino que contaron con el acompañamiento de amigos y familiares de Santiago Morales, el joven que sufrió gravísimas lesiones al volcar la ambulancia que tripulaba en las cercanías de Recalde.

Los casos, lamentablemente, se encuentran hermanados por varios puntos, pero principalmente por la terrible espera por respuestas por parte de las obras sociales para la llegada de las prótesis para las víctimas. Fue por ello que se decidieron unir sus reclamos y así lo hicieron este lunes, con una movilización que concluyó frente al Palacio Municipal.

Ese lugar tampoco fue casualidad, más allá de buscar una mayor repercusión y visibilidad. Es que la familia de Santiago también viene reclamando desde hace tiempo por un lugar donde el joven pueda realizar una internación domiciliaria. Vale recordar que él y toda su familia son de Recalde y actualmente residen en un hotel cercano al hospital. “Seguimos igual, en las mismas condiciones, esperando que nos den respuestas, sin que nadie del municipio se acerque para darnos lo que necesitamos, que es la internación domiciliaria”, explicó su hermana Lilian.

“No hay respuesta”

Prácticamente idénticas fueron las quejas de Patricia Ávila, tía de Alejandro. El joven actualmente se encuentra internado en un sanatorio de San Justo, donde fue ingresado este mismo lunes. Para el jueves está pautada la intervención, pero el dato no menor es que no saben si llegarán las prótesis que deben colocársele. “Aún hoy estamos con la incertidumbre que no llegue”, se quejó.

“Lo llevaron por si llega la prótesis, en esas condiciones está Alejandro en buenos aires, no tenemos certeza de nada”, añadió. A la par también cuestionó la clínica de rehabilitación que les habrían conseguido desde la obra social, la cual no reuniría las condiciones que necesita el joven. “Él necesita de alta complejidad”, reprochó.

Anticiparon que en caso de no tener novedades en los próximos días retomarán las movilizaciones.